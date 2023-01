Kleurrijk afscheid van peuter Naëma (2) in Lauwe: “We missen je o zo mooie lach nu al”

In de Sint-Bavokerk in Lauwe wordt afscheid genomen van de kleine Naëma Foulon. Ze verloor vorige week -net voor haar tweede verjaardag- de strijd tegen haar ziekte. Naëma werd geboren met zuurstoftekort en liep onherstelbare hersenschade op die ook motorische beperkingen met zich meebracht.

Haar ouders Ashley Foulon (27) en Kimsy Meskens (26) hadden familie en vrienden opgeroepen om in kleurrijke outfit naar de uitvaart te komen. “Omdat Naëma van kleuren hield en ook altijd vrolijk door het leven ging, ondanks haar vele miserie.” Velen namen dan ook met een sjaal vol kleuren afscheid van hun ‘poppemieke’.

De afscheidsdienst begon zeer emotioneel met de ouders die de kist met hartjes en kaarsen van Naëma binnendroegen in de kerk op de tonen van ‘Beautiful Girl’ van Coleen McMahan.

Veel optimisme tijdens het afscheid waarin vooral teruggeblikt werd op de mooie momenten uit het veel te korte leven van Naëma. “Achter iedere traan die blinkt, schuilt er ook een glimlach van herinnering. Laten we vooral die herinneringen koesteren”, vatte de diaken het mooi samen.

Tante Linly had het in de eerste lezing over Moonie, het lievelingskonijntje van Maëva. “Mama en papa gaan het in uw plaats troosten”, klonk het al snikkend.De ouders zelf hielden zich ijzersterk en kwamen ook aan het woord: “We wilden alles perfect doen voor je”, aldus mama Kimsy. “Na je eerste levensjaar toverde je zo vaak je mooie glimlach op je gezicht waardoor niets ons teveel werd voor u. We voelden dat het steeds moeilijker werd en we hopen dat je in je nieuwe wereld alles kunt doen; Ik ga je missen, ik hou van je.”

© (Foto MPM)

Ook papa Ashley blikte terug: “Het waren de twee beste jaren uit ons leven. Je was perfect zoals je was en betekende de zonneschijn in ons leven. Je was een happy kindje maar je kleine lichaam had zoveel pijn. Rust nu maar zacht, kleine meid. Ik hou van je.”

Voor de begeleiders van Naëma van ‘De Zonnebloem’ viel het afscheid ook zwaar. “We herinneren ons je eerste danspasjes en de eerste keer dat je je nagels lakte. Je was er zo trots op. De laatste weken waren intens. Je lichaam was gewoon op. Desondanks was je een sterke meid met sprekende ogen. Je missen doet pijn. You’ll always be in my heart.”

Na de mooie maar aangrijpende dienst werden er ballonnen opgelaten aan de kerk en familie en sympathisanten namen afscheid met zeepbellen. Met een traan en een lach. Net als in een Disneyfilm waar de kleine Naëma zo kon van genieten.