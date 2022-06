Klaas Van de Velde overleden na ongeluk

In Blankenberge is Klaas Van de Velde overleden. Hij was nog maar 47.

Klaas werd geboren op 30 oktober 1974. Hij groeide op in Blankenberge in een gezin met drie kinderen. Hij heeft nog een zus en een broer. Klaas ging naar school in Bredene. Op 14-jarige leeftijd verloor hij zijn moeder wat voor hem emotioneel bijzonder zwaar was. Klaas kon bijzonder goed tekenen. Hij begon vaak met het tekenen van de tenen van een persoon. Muziek was de rode draad in zijn leven. Hij schreef heel wat nummers, speelde gitaar in heel wat groepjes en maakte deel uit van de groep 50 Below die op Parkies zorgden voor een uniek optreden.

Klaas trok vaak op café met zijn gitaar waar hij telkens zorgde voor de nodige sfeer. De coronajaren waren voor hem een nieuwe domper. Hij raakte in eenzaamheid. Het was tijd dat hij terug kon spelen op tal van plaatsen. Beroepshalve werkte hij in de Colruyt in Blankenberge maar keek uit naar een nieuwe job. Hij had ook verhuisplannen want de dozen stonden al klaar. Een ongeluk besliste daar anders over. Morgen donderdag om 10 uur nemen zijn familie en vrienden afscheid van Klaas in de aula van Uitvaartcentrum Timmerman in Loppem. Aan de familie bieden wij onze oprechte deelneming aan. (SR)