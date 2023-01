Kinesist Rony Mouset (75) uit Sijsele overleden

De bekende Sijseelse kinesist Rony Mouset is op zaterdag 21 januari overleden. De joviale levensgenieter had niet alleen jarenlang zijn eigen praktijk, maar was ook lange tijd als kinesist verbonden aan de basketbalclub in Sijsele.

Rony Mouset werd geboren op 5 juni 1947 in Brugge. Hij volgde de opleiding voor kinesitherapie en kon zijn beroep al vlug gaan uitoefenen. Rony combineerde jarenlang een halftijdse job als kinesist in het thermen kuuroord in Oostende, indertijd deel uitmakend van de stad Oostende, met zijn praktijk in de Zwinstraat in Sijsele.

“Rony was daar vastbenoemd. Toen het kuuroord werd stopgezet, kreeg hij een job aangeboden in de boekhoudkundige dienst in het stadhuis van Oostende”, weet zijn echtgenote Sabine Easton. “Hij was ook jarenlang, van 1969 tot 2004, als kinesist verbonden aan de basketclub in Sijsele.”

Lang actief

Rony Mouset liet zijn praktijk in de Zwinstraat in 2004 over aan kinesist Kurt De Fauw. “Maar wel met die overeenkomst dat hij er zelf nog een aantal jaar zou blijven werken.

“Hij heeft nog gewerkt tot hij 70 jaar oud was”, weet Sabine. “Rony deed zijn werk echt dolgraag en was vooral ook graag tussen de mensen, dat was zijn lang leven… Hij was als kinesist ook actief in het voetbal, meer bepaald in Steenbrugge. Ook met postzegels verzamelen was hij gepassioneerd bezig. Daarvoor zat hij dan in een postzegelclub in Brugge.”

“Maar daarnaast was ook zijn familie heel belangrijk voor hem. Hij dronk al eens graag een whisky-cola en hield ervan zijn gezelschap te entertainen door moppen te tappen. Dat kon hij als de beste.”

“Jammer genoeg kon hij niet langer onder ons zijn. Hij had al eens longkanker overwonnen en leefde met één long. Toen hij onlangs thuis een val maakte en met gebroken ribben in het ziekenhuis belandde, is hem dat fataal geworden.”

“Hoe ik hem zal herinneren? Als een lieve, joviale levensgenieter die er ook altijd was voor zijn familie.”

Afscheidsdienst

Naast zijn echtgenote laat Rony Mouset ook nog twee kinderen en vier kleinkinderen achter. De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 28 januari om 10.30 uur in de aula van De Polderweg, Dorpsstraat 118 in Sijsele.