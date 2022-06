Kersvers ereburger van De Panne Freddy Gruwier (76) overleden

Freddy Gruwier is overleden. Hij werd vorige week nog uitgeroepen tot ereburger van De Panne tijdens de gemeenteraad.

“Met grote droefheid meldt de familie van Freddy Gruwier zijn overlijden op maandag 27 juni 2022”, dat laat het lokaal bestuur van De Panne weten. “Freddy werd recent uitgeroepen tot ereburger van De Panne door zijn verbindende rol in de totstandkoming en de continuïteit van de sportieve verbroedering tussen De Panne en de Franse stad Sainte-Adresse. Hij bracht niet alleen beide besturen bij elkaar, maar verbond ook de respectievelijke petanqueverenigingen en de deelnemers van de jaarlijkse sportieve verbroedering. Het lokaal bestuur heeft ervoor gezorgd dat hij nog heeft kunnen deelnemen aan de laatste editie en reis op 21-22/05/2022, een van zijn laatste wensen. Daarnaast was hij jarenlang lid van de sportraad en vervulde diverse functies in tal van sportverenigingen. Hij drukte vooral zijn stempel in de diverse petanqueclubs in onze gemeente. We hopen dat hij samen met Ronny veel petanquematchen aan de overkant mag spelen.”

Inzet

Freddie is ook oud-medewerker van team Sport en hij heeft meegeholpen op alle 25 edities van De Panne Beach Endurance. “We willen Freddy danken voor zijn vrijwillige inzet tijdens tal van sportevenementen en voor zijn inspanningen in het verenigingsleven van De Panne. Ook Sainte-Adresse zal Freddy missen tijdens de verbroederingen.”