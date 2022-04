Kermiswereld in rouw: legendarische oliebollenbakker Werner Booghs onverwacht overleden

Zijn oliebollen waren legendarisch. Werner Booghs, die liefst 56 jaar in heel West-Vlaanderen en ook erbuiten de kermislekkernij bakte, is net voor het begin van de Kortrijkse Paasfoor overleden op Gran Canaria waar hij graag ging overwinteren sinds hij in 2015 gestopt was. Hij was destijds ook provinciaal voorzitter van de Belgische Foorreizigers. Laatst woonde hij in Lendelede en is 83 geworden.

Werner is op 23 september 1938 in Veurne geboren in de woonwagen op de kermis. Nadien groeide hij grotendeels op in Kachtem waar zijn ouders een woning hadden. Hij was de oudste in een gezin van zeven kinderen en de enige die de foorkramerstraditie voortzette.

In de leer bij zijn grootouders

Zijn grootouders langs moederszijde verkochten al gebak onder de naam Lijs-De Cavele, die langs vaderszijde hadden een paardenmolen en vader Booghs deed de kermissen aan met een carrousel.

In 1959 ging Werner in de leer bij zijn grootouders om de finesse van het bakken van allerlei zoetigheden aan te leren. Hij nam dan de zaak over onder de naam Gebak Booghs met oliebollen als grote specialiteit.

Waregem Koerse

Zijn vaste woonplaats werd Deinze maar een groot gedeelte van het jaar deed hij de kermissen en andere feesten aan in heel West-Vlaanderen en een stukje Oost-Vlaanderen. Ook had hij een frituur in Petegem-Deinze. Hij was ook vast te vinden op evenementen als Waregem Koerse of Zotte Maandag in Pittem.

Hij was graag gezien door de collega’s en werd dan ook provinciaal voorzitter van de Vereniging der Belgische Foorreizigers.

Hij was ook jarenlang voorzitter van het Kortrijks Paasfoorcomité. Bij zijn afscheid in 2015 werd hij speciaal gehuldigd. Hij noemde de Paasfoor de mooiste van het land. Bertrand Coussens uit Bissegem, die in 2017 overleed, was Werners al even bekende collega. Het is trouwens zijn dochter Heidi die het voorzitterschap van het Paasfoorcomité overnam.

Op de Paasfoor – die op 14 april opengaat – zal Gebak Booghs ook dit jaar present zijn, want de zaak werd overgenomen door het Meulebeekse echtpaar Johnny Wastijn en Anja Vanseveren die ook al een hele tijd in het kermisleven meedraaien en de naam Booghs in ere houden.

Gran Canaria

Werner Booghs had twee dochters, Gwendoline en Nadine, en ook acht kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Nadine, die in Kortemark woont, zit niet meer in de sector, maar Gwendoline en haar man wel. Zij trekken met de Booghs-oliebollen en appelbeignets niet naar kermissen maar werken vanuit hun hoeve in Kruishoutem vooral voor babyborrels en allerhande andere feesten, intussen ook al bijna 40 jaar.

Werner woonde intussen al een aantal jaren in de Bauwelarestraat in Lendelede waar hij ook zijn loods had. Maureen Maertens uit Heule-Watermolen was al vele jaren zijn levensgezellin en verzorgster, al woonden ze niet samen.

Onverwacht overleden

“Sinds zijn pensioen genoot mijn vader van het leven”, zegt dochter Gwendoline. “Hij verbleef graag op Gran Canaria. Hij was begin februari met zijn vriendin vertrokken en is er op 26 maart onverwacht overleden. Hij had geen specifieke gezondheidsproblemen, maar hij was eigenlijk versleten van het vele werken.”

De afscheidsplechtigheid van Werner Booghs heeft plaats op maandag 11 april om 10.30 uur in het uitvaartcentrum Leiekant in de Rekkemsestraat in Marke. De asuitstrooiing gebeurt op de begraafplaats van Heule-Watermolen.