Kerk veel te klein voor afscheid van David (31), die overleed aan kanker voor hij droomreis met motor naar Schotland kon maken

Talrijk opgekomen vrienden en familie namen zaterdag afscheid van David Vandorpe. Hij overleed op 19 september na een hevige en vooral zeer korte strijd tegen kanker. Hij werd amper 31 jaar. Twee weken voor zijn overlijden had hij nog plannen voor een laatste reis met zijn moto, maar die heeft hij helaas nooit kunnen maken.

Zelfs al was het Sint-Godelievekerkje in Heule dubbel zo groot geweest, dan nog waren er stoelen tekort. De vele vrienden en familie die David Vandorpe een laatste groet wilden bewijzen, stonden tot op de kerktrappen aan te schuiven. David overleed aan een zeer agressieve vorm van teelbalkanker, minder dan een jaar geleden kreeg hij de diagnose.

De Heulenaar merkte in het begin enkel wat pijn in zijn liesstreek op maar kon wel gewoon blijven werken, verbouwen aan zijn huis en spelen met zijn kinderen. Met Lena (9 maanden) en Baptist (3,5 jaar) laat David twee kinderen achter. In juni van dit jaar bleek immers dat David behoorde tot de onfortuinlijke 5% waarbij de chemobehandeling niet aansloeg. De kanker was al uitgezaaid tot in zijn nek en er kon geen hulp meer baten.

Geliefde motor

David hoopte voor zijn overlijden nog een reis te kunnen maken met zijn geliefde motor om de Schotse highlands te zien. Daarvoor werd een crowdfunding opgestart. Het doel van 10.000 euro werd vlot gehaald en enkele dagen voor Davids overlijden leek er nog geen vuiltje aan de lucht, om medische en praktische redenen zou de reis nu naar Zuid-Frankrijk gaan, maar van afgelasting was nog geen spraken.

Helaas verslechterde Davids toestand plots heel sterk en de reis heeft hij nooit meer mogen maken. “Je was de lieveling van je gezin, je familie en je vrienden”, zei een goede vriend van David op de begrafenis. “We hadden nog zoveel plannen samen, maar ik weet dat we elkaar nog terugzien.”

David Vandorpe werd amper 31 jaar. © GF

David was immers een diepgelovig man. Ook enkele leden van de Christelijke motorclub Soldiers for Jesus kwamen een laatste eer bewijzen. Op de begrafenis las de priester de parabel van de verloren zoon voor en een tweede vriend van David legde uit waarom die zo toepasselijk was voor hem. “Als kind was je erg gelovig, maar doorheen de jaren werd de band met God minder sterk. Door je ziekte wou je die band echter vernieuwen, maar je vroeg je af of je dat nog wel verdiende. De parabel van de verloren zoon geeft daar een antwoord op. Voor je stierf, zei je dat je geen angst had om te sterven omdat je wist waar je heen zou gaan.” (JF)