KDC Ruddervoorde verliest secretaris Josiane Van Eenoo

Voetbalploeg KDC Ruddervoorde is in diep rouw. Zondagochtend is Josiane Van Eenoo (64) onverwacht thuis in Veldegem overleden. Zij maakte jarenlang deel uit van het bestuur van KDC Ruddervoorde waar ze het secretariaat op zich nam. Josiane is de echtgenote van Dirk Dezutter en laat ook drie kinderen na.

Het nieuws werd zondagmiddag bekend gemaakt door KDC Ruddervoorde. De club verliest een waardevol bestuurslid en secretaris. Als eerbetoon speelden de spelers van KDC hun wedstrijd in 4de provinciale B zondagnamiddag met een zwarte rouwband en er werd een minuut stilte gehouden.

Samen met de volledige KDC familie en onze krant willen wij ons medeleven overmaken aan Dirk, haar kinderen en aan haar familie.

(GST)