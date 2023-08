Karlo (53) laat het leven bij verkeersongeval met zijn droommotor: “Het was zijn droom om ooit een Harley Davidson te bezitten”

Bij een verkeersongeval in de Kalkaertweg in Middelkerke, kwam donderdagavond de 53-jarige Karlo Vervaecke uit Oudenburg om het leven. De man won nog niet zo lang geleden de strijd tegen kanker en wordt omschreven als een man die ondanks alles met de glimlach in het leven stond. Tegenslagen of niet, hij rechtte telkens opnieuw de rug.

Het verkeersongeval van donderdagavond in Middelkerke slaat diepe wonden bij zijn familie en zijn vele vrienden. Karlo was met zijn Harley Davidson onderweg toen het noodlot toesloeg. Om nog onbekende reden raakte hij in een bocht de controle over het stuur van zijn Harley Davidson kwijt en kwam daarbij tegen een stenen duiker terecht in de Kalkaertweg. Ter plaatse kreeg de onfortuinlijke man nog de eerste zorgen toegediend door politiemensen en de toegesnelde ambulanciers. Hij werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed uiteindelijk aan zijn opgelopen verwondingen.

Strijd tegen kanker

Karlo vocht de voorbije jaren een bikkelharde strijd tegen kanker. “Hij had van die verschrikkelijke ziekte gewonnen”, zegt een nicht van de onfortuinlijke biker. “Ondanks alles bleef hij echter goedlachs in het leven staan. Karlo was een hele lieve man die altijd voor iedereen klaarstond. We zijn kapot van verdriet. Dat dit net hem moet overkomen. Hij heeft een dochter van 17 en een zoon van 12 jaar. Ze waren zijn alles. Verschrikkelijk. Karlo was een hele goede motorrijder en reed al lang met de motor.”

Ook zus Véronique is er het hart van in. “De enige troost die wij hebben, is het feit dat hij op zijn motor is gestorven en dat hij niet heeft afgezien”, zegt de zus van Karlo. “Maar dit had hem niet mogen overkomen.”

Graag gezien

Karlo was ook een graag geziene gast in de Chargebuze, een bikerscafé langs de Stationsstraat in Oudenburg. Daar zat hij een dag voor het ongeval nog samen met vrienden. De verslagenheid bij zijn vele vrienden is dan ook groot. “Het was Karlo’s grote droom om ooit een Harley te bezitten”, zegt zijn beste vriend Alain.

“Toen hij die uiteindelijk kreeg van zijn vriendin Kelly, was hij in de wolken. Het was helaas maar van korte duur. Zijn oude motor had ik nog opgekocht voor mijn dochter. Karlo was een brave mens. Op 13 augustus zou hij mee gaan supporteren voor mij op circuit. Het heeft niet mogen zijn. Ik kon Karlo alles vragen, altijd stond hij voor mij en ook voor anderen klaar.”

Kok

Ook in horecamiddens was Karlo bekend. Zo werkte hij jaren als kok in taverne Cromwell op het Wapenplein in Oostende. De stiel leerde hij van zijn nonkel Roger. “Karlo was een uitstekende kok”, zegt Peter Creve, oud-voetballer bij Club Brugge en toenmalige uitbater van de Cromwell.

“Altijd stipt en hij stond altijd met passie in de keuken. Hij kende echter wat tegenslagen in zijn leven: een scheiding, hij werd ziek… Maar hij wist zich er altijd door te slaan. Verschrikkelijk is dit.” Later zei Karlo het horecaleven vaarwel en ging hij aan de slag bij Daikin in Oostende, tot hij ziek werd. Hij was sindsdien nog niet terug aan de slag gegaan.

Karlo zal begraven worden in beperkte kring, maar zijn vrienden zouden graag nog een eerbetoon organiseren aan Karlo om op een waardige manier afscheid te nemen van de man die door iedereen graag gezien was.