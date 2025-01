‘Kantinier’ Jacques Coussens van KSC Wielsbeke overleden: “Voetbalclub was als een tweede thuis”

Op dinsdag 21 januari wordt in de Sint-Bavokerk van Sint-Baafs-Vijve afscheid genomen van Jacques Coussens (75). De bekende en toegewijde ‘kantinier’ van de club overleed één week eerder in het O.L.V. van Lourdesziekenhuis in Waregem. De voetbalkantine noemde hij ooit zijn tweede thuis.

De verslagenheid bij KSC Wielsbeke is groot. Op dinsdag 14 januari overleed immers Jacques Coussens, die samen met zijn echtgenote Brigitte en Luc en diens echtgenote de kantine uitbaatte. “Jacques was een vaste waarde, hij was als het ware vergroeid met onze voetbalclub. Altijd konden we op hem rekenen”, verzekert voorzitter Jean-Pierre De Leersnyder. “Het verlies valt ons dan ook zwaar. Uiteraard gaan onze gedachten in eerste instantie uit naar de familie en naasten van Jacques. We wisten wel dat hij wat gezondheidskwaaltjes had, maar dat we zo snel afscheid zouden moeten nemen hadden we nooit vermoed. Begin december was hij zelfs nog in de kantine actief.”

“Jacques was geen ‘roeper’ maar een ‘doener’”, staat het op de social media van KSC Wielsbeke. “Een stille harde werker met een heel groot hart voor zijn club! Jacques zal voor altijd een plaatsje hebben in het hart van iedere Wielsbekenaar! Namens de club willen we de familie van Jacques veel sterkte wensen in de komende periode.”

In 2019 werd Jacques Coussens voor zijn inzet bedacht met de trofee van sportverdienste. Hij zette zich toen al ruim 30 jaar in voor de voetbalclub. Zelf heeft hij geen voetbalverleden, hij leerde hij KSC Wielsbeke kennen toen zijn zonen begonnen te voetballen. Hij werd ploegafgevaardigde van de scholieren en combineerde dat met de kantine. “Ik doe dat heel graag”, liet hij toen optekenen in een interview met onze krant. “Je bent onder de mensen en je hoort al eens iets. Maar horen, zien en zwijgen, is de gouden regel voor een uitbater.” Zolang het kon wou hij achter de toog blijven staan. “Het is bijna mijn tweede thuis. We hebben een sympathieke familieclub”, reageerde hij.

Promotie

Jacques beleefde heel wat topmomenten bij de club. De promotie naar derde klasse in 2008 bijvoorbeeld en ook de derby’s tegen de Rassing. Hij noemde zichzelf één van de grootste supporters. Die verliest KSC Wielsbeke nu. “We stemmen nog af wat we met de club precies gaan doen”, zegt voorzitter Jean-Pierre De Leersnyder nog.

Jacques Coussens is de echtgenoot van Brigitte Marijsse. Hij is de vader van Wim, Hans, Bart en Tom. Er zijn ook al vier kleinkinderen. De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op dinsdag 21 januari om in de Sint-Bavokerk van Sint-Baafs-Vijve om 14 uur. Er is gelegenheid tot rouwgroet na de dienst. Na de plechtigheid zal de urne met de as van Jacques thuis een warme plaats krijgen. Een laatste groet brengen kan in uitvaartcentrum Desmet, Wontergemstraat 79 in Dentergem, www.uitvaartcentrumdesmet.be.