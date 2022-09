Jules Mortreu (97) overleden: “de man die het Komense Lintenmuseum mee vorm hielp geven”

Jules Mortreu (97), de man die het Komense Lintenmuseum mee vorm hielp geven, is niet meer. De hoeksteen van het Komense cultuurwezen overleed afgelopen maandag, een overlijden dat diepe sporen nalaat tot in de kleinste uithoeken van de grensgemeente.

“Zijn levensfilosofie? Hij hield van werk dat goed gedaan was!” Familie en vrienden zijn in diepe rouw na het overlijden van Jules, een waar volksfiguur dat meer dan zijn steentje heeft bijgedragen bij de groei van het sociale leven in Komen-Waasten. De meubelmaker, een graag geziene gast bij ontelbare verenigingen, wist vooral zijn stempel te drukken in het Lintenmuseum.

Vrijwilliger

“Van zodra het museum de deuren opende bood hij zich aan als vrijwilliger en hij is hier altijd blijven hangen”, blikt Chantal Bertouille terug op zijn uitzonderlijk leven. Als voorzitster van het museum heeft ze Jules leren kennen tijdens de jaren dat hij er actief was.

“Hij was een getalenteerd meubelmaker en dat talent stelde hij zonder aarzelen ter beschikking van het museum. Hij lag aan de basis van heel wat van de exposities en activiteiten die we hier hebben georganiseerd want hij wilde dat deze oeroude ambacht nooit vergeten zou worden. De kennis waarover hij beschikte bleek meer dan eens broodnodig toen stokoude toestel het begaven en een oplapbeurt nodig hadden.”

“Toch was hij niet ongevoelig voor de evolutie want toen het museum moest moderniseren, speelde hij de rol van voortrekker. Of zijn tijd hier een indruk heeft nagelaten? Tijdens ieder bezoek aan het Lintenmuseum wordt zijn naam vermeld, zo dankbaar zijn we. Het is een onbeschrijfbaar verlies en het wordt een lege plaats die maar erg moeilijk in te vullen zal zijn.”

Jules Mortreu wordt op zaterdag 24 september ten grave gedragen, om 10 uur, in de Sint-Chrysolius kerk.