Juffrouw Simone Vandenbroucke overleden

Onderwijsicoon Simone Vandenbroucke uit Geluveld is op 102-jarige leeftijd overleden.

Simone werd geboren op 27 januari 1921 als jongste dochter van Louis- René Vandenbroucke en Marie-Angèle Knockaert. Ze overleed in Ieper op 12 maart 2023. Zij woonden in Geluveld op de hofstede aan de Motebos, vlakbij de ‘Motebosmolen’. In 1957 hebben ze gebouwd ‘op de platse’ waar Simone tot 2020 bleef wonen, toen ze naar het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Ieper trok.

Van kleins af aan was het haar droom om onderwijzeres te worden, in het spoor van haar zus Gabriëlle. Van haar vader moest ze boerin worden maar de boerenstiel interesseerde haar niet. Na het behalen van haar diploma aan de normaalschool in Tielt startte ze in 1939 haar loopbaan in Zillebeke waar ook zus Gabrielle, moeder van ererector van KU Leuven Marc Vervenne, les gaf. Daarna volgden nog Langemark en 18 jaar Beselare om van 1963 tot 1976 in haar geboortedorp les te geven.

In haar ganse loopbaan is ze nooit één dag thuis moet blijven door ziekte of om een andere reden. Ze was heel geliefd bij haar leerlingen en ze zag ook haar leerlingen graag. Ze inspireerde zelfs velen om ook de stap naar het onderwijs te zetten. Ze is gestopt in 1976. Tot haar 70ste jaar reisde ze veel, met vriendinnen, zowel binnen als buiten Europa. Ook haar tuin was belangrijk. Ze werkte daarin haar creativiteit uit door de tuin zelf aan te leggen en te onderhouden tot op hoge leeftijd.

Twee jaar geleden vierde ze nog haar 100ste verjaardag. Altijd heeft ze een ijzersterke gezondheid gehad. Tot op hoge leeftijd is ze nooit ziek geweest en heeft nooit geneesmiddelen moeten nemen. De laatste twee jaar is ze beginnen sukkelen. Haar nichten en neven omringen haar met zorg en vonden haar altijd een ‘moderne’ zelfstandige vrouw, met verfrissende vooruitstrevende ideeën.

De uitvaartplechtigheid heeft plaats op zaterdag 18 maart om 14.30 uur in de Sint Margarethakerk te Geluveld. Op maandag 20 maart wordt ze ter ruste gelegd bij haar ouders op de gemeentelijke begraafplaats.