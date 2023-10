Juffrouw Paula (102) uit Deerlijk overleden

Paula Peers, meer dan 40 jaar leerkracht in de plaatselijke meisjesschool, is op 102-jarige leeftijd overleden.

Paula studeerde voor onderwijzeres in de normaalschool Onze-Lieve-Vrouw Visitatie te Gent en bekwam haar diploma in het begin van de Tweede Wereldoorlog. Zij begon haar eerste schooljaar in de school van het Gaverke in Waregem. Na die start kwam zij naar Deerlijk om er haar verdere loopbaan les te geven in de meisjesschool in de Deerlijkse Hoogstraat, de straat waar zij ook woonde.

De oud-collega’s en oud-leerlingen kenden haar als een plichtbewuste leerkracht met een grote inzet. De laatste jaren verbleef zij in het wzc te Wezemaal, (bij Leuven), dicht bij haar familie. Daar is zij op 102-jarige leeftijd overleden.

De uitvaartdienst, in zeer beperkte kring, had plaats in de Kapel ter Ruste van haar Deerlijk.

