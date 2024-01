Juf José Sabbe (91) ‘van de kleuterschool’ overleden

José Sabbe is op 91-jarige leeftijd overleden in wzc Biezenheem in Bissegem waar ze sinds twee jaar verbleef. Ze was bekend als juffrouw José van de kleuterschool.

José is in Oedelem geboren en opgegroeid. Ze volgde de opleiding voor kleuteronderwijzeres in Gent. Zij trouwde in 1960 met bankbediende Maurice Bonnier, die in 2011 overleden is. Ze woonden in de Sint-Omaarsstraat in Bissegem.en werd in 1965 benoemd tot kleuteronderwijzeres in Bissegem waar ze tot haar pensioen werkte. Ze was vroeger lid van de plaatselijke wandelclub en samen met haar man heeft ze door heel Europa busreizen gemaakt, tot in Rusland. Ze was ook lid van Okra en Neos.

José was moeder van drie kinderen: Hilde (met Dany Demeulenaere, Lauwe), Wouter (met Veerle Sabbe, Bissegem) en Bart (Bissegem). Zij had acht kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Nog twee achterkleinkinderen zijn op komst.

Het afscheid heeft zaterdag 6 januari plaats in intieme kring. Daarna volgt de asuitstrooiing op de begraafplaats in Bissegem.