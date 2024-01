Judocoryfee Marcel Degroote overleden

In Brugge is Marcel Degroote overleden. Hij werd 94 jaar en heeft op aangeven van vele vrienden judoka’s zijn levensdroom kunnen verwezenlijken: het openen van een judoschool met zijn naam. In 1970 kreeg hij de Brugse trofee voor Sportverdienste.

Afkomstig uit Sint-Michiels behaalde Marcel na zeven jaar judo in 1957 zijn zwarte gordel. Het orgelpunt volgde in juni 2006 toen hij op 77-jarige leeftijd goed was voor de 8ste dan, de hoogste graad binnen de Vlaamse Judofederatie. Dit na meer dan vijftig jaar aan judo-ervaring. Eén van zijn gloriemomenten was als internationaal scheidsrechter, in de finale van de Olympische Spelen in Los Angeles. Marcel reisde de hele wereld af om zijn judokennis te verruimen zodat hij dit aan zijn leerlingen kon doorgeven.

Marcel, onder andere technisch directeur binnen de Vlaamse Judofederatie, had het voorrecht om door de Japanse Meester Ichiro Abe 10de Dan en Meester Tokio Hirano getraind te worden. Toen die laatste definitief naar Japan terugkeerde, werd Marcel door hem als zijn opvolger in België aangeduid. Halfweg de jaren 80 groeide het idee om een eigen club op te richten en in 1987 werd Judoschool Marcel Degroote een begrip in Brugge. De eerste trainingszaal bevond zich in de dansstudio van Ter Groene Poorte. Vanaf 1994 trainden ze in de sportzaal van het KTA in St.-Michiels. De judoschool werd op alle vlakken een succes. Ook toen men in 1994 een bijkomende school had opgericht in Oostkamp en later uiteindelijk naar daar verhuisde. Marcel gaf er na meer dan dertig jaar voorzitterschap in 2017 de fakkel door aan Rudy Everaert. Marcel werd naast stichter erevoorzitter van de judoschool.

Hij had tijdens zijn leven en binnen zijn sport veel te danken aan Annie Witvoet (6de dan). Zijn echtgenote stond altijd voor hem klaar. Het judo-echtpaar heeft twee kinderen en drie kleinkinderen. (ACR)