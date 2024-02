Joziane Wildemeersch overlijdt slechts een week na haar man Roger Dejonghe

Roger Dejonghe uit Emelgem overleed op vrijdag 19 januari in de Sint-Jozefskliniek in Izegem. Vrijdag 26 januari, de dag na zijn uitvaart, overleed zijn vrouw Joziane Wildemeersch in hetzelfde ziekenhuis. Roger was 82, Joziane 86 jaar.

Roger volgde een opleiding als kleermaker, maar werkte eerst als buschauffeur voor de voorloper van De Lijn. Hij schoolde zich dan om tot technisch tekenaar en technicus en werkte vervolgens als technieker bij Typhoon, Vandenhende, Nelca, ITC Tielt en Beaulieu, waar hij in 1998 met pensioen ging.

Joziane volgde tot haar 18de in Ieper een opleiding als naaister en werkte als naaister in diezelfde stad. Later bleef ze thuis om voor haar gezin te zorgen. Roger en Joziane trouwden op 10 augustus 1963 in Ieper. Sinds 1972 woonden ze in de Koningin Elisabethlaan in Emelgem.

Het overlijden van Joziane, zo kort na haar man Roger, kwam voor de kinderen vrij onverwacht. “Vader sukkelde al enkele jaren met zijn gezondheid”, zegt zoon Ivan. “Vorig jaar werd hij begin november een eerste keer opgenomen voor een chirurgische ingreep. Op 17 november mocht hij naar huis in afwachting dat hij in februari van dit jaar nog een chirurgische ingreep zou moeten ondergaan. Maar kort nadien ging zijn toestand snel achteruit. Op 2 januari werd hij opnieuw opgenomen en op 19 januari overleed hij.”

Een sterk koppel

Joziane had het erg moeilijk met de dood van haar man. “Op 15 januari voelde zich grieperig, zei ze, maar een dag later werd ze dringend opgenomen in de Sint-Jozefskliniek waar ze vrijdag 26 januari overleed.”

Roger en Joziane waren een sterk koppel dat altijd klaarstond voor iedereen. Ze hielden van wandelen, fietsen, uitstapjes naar de Ardennen, reizen en contacten met de vrienden. Ze waren lid van Club Drie, Okra Emelgem en Izegem én Samana.

Ze waren de ouders van Ivan (Dorine Vandecaveye), Gina (Gino Provoost), Nadine (Krist Vandesompele) én Nico (Veerle Maes), de grootouders van negen kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

De familie nam donderdag 25 januari afscheid van Roger en op donderdag 1 februari van Joziane. Ze werden allebei gecremeerd. Hun asurnen werden op de begraafplaats in Ingelmunster geplaatst. (IB/Snoeck Uitvaartzorg)