Jozef Goderis onverwacht op 86-jarige leeftijd overleden

Dinsdag is Jozef Goderis onverwacht overleden. Als amateurarcheoloog zocht hij jarenlang naar sporen uit het Roeselaarse verleden. “Jozef is de grondlegger van de archeologie in Roeselare. Een monument die het pad heeft geëffend voor jongeren en heel veel mooie zaken heeft ontdekt”, aldus archeoloog Willem Hantson die vaak nauw samenwerkte met de 86 jaar geworden Roeselarenaar.

Tijdens zijn beroepscarrière stond hij vooral voor de klas, maar Jozef Goderis was vooral gepassioneerd door archeologie. Vanaf 1978 ging Jozef op verschillende plaatsen in Roeselare op zoek naar sporen uit het verleden. “En keer op keer was hij ook op de juiste plek. Jozef heeft de wortels van Roeselare getoond”, aldus Willem Hantson die de voorbije jaren vaak op pad ging met Goderis. “We hebben heel veel samengewerkt en samen nieuwe zaken ontdekt. Jozef was reeds geïnteresseerd in archeologie in een periode dat er nog niet veel archeologen waren. Hij is een monument, de grondlegger van de archeologie in Roeselare, die het pad geëffend heeft voor mensen zoals ik”, aldus Willem. Jozef’s gedrevenheid was erg groot. Maar hij haalde ook resultaten. Zo vond hij een Romeinse dakpannnenoven terug in de buurt van de haven, legde hij op de Zilverberg een Romeinse nederzetting bloot en vond hij zelf resten van een mammoet in een kleigroeve in Oekene. “Hij is een spadesteker geweest voor de archeologie in Roeselare. Hij heeft heel wat jongeren gemotiveerd. Jozef bewees dat Roeselare al bestond in een periode waarvan we weinig of nies weten”, aldus Raoul Boucquey, voorzitter van de werkgroep Erfgoed.

Ook vanuit de stad is er heel veel waardering voor de persoon die Jozef Goderis was. In 2009 werd hij nog in de bloemetjes gezet met de cultuurtrofee. Cultuurschepen Mieke Vanbrussel (CD&V) schrok toen ze het nieuws omtrent het overlijden van Jozef opving. “Maandag hadden we nog naar elkaar gemaild, woensdagavond zouden we normaal samen in een vergadering rond bodemonderzoek zitten. Ik ken Jozef al heel lang als een erg gedreven man die in verschillende facetten van de cultuursector erg geïnteresseerd was. Jozef was niet enkel een archeoloog, maar ook muziek was een passie.” De Roeselarenaar was jarenlang actief binnen het Jeugdmuziekatelier waar hij ook even directeur was. “Onlangs stelde hij ook nog zijn vele kerststalletje tentoon. Ja, hij was met vanalles bezig.” De cultuurschepen vindt het jammer dat Jozef de realisatie van het stadhuis niet meer zal meemaken. “In het nieuwe stadhuis zullen we ook iets rond archeologie doen. Daarnaast kijken we uit naar de komst van een erfgoedcentrum. Jozef zal er spijtig genoeg niet bij zijn, maar het is zeker mede dankzij hem dat we hier in Roeselare zo’n zaken kunnen realiseren.” Jozef Goderis werd 86 jaar. Hij laat zijn vrouw Maria Pype na. De uitvaartdienst voor Jozef gaat aanstaande maandag 23 januari door om 10u in de Sint-Michielskerk.