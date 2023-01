Jozef Decadt, stichter van Voeders Decadt, op 88-jarige leeftijd overleden in Oostnieuwkerke

Jozef Decadt overleed op dinsdag 10 januari op 88-jarige leeftijd in AZ Delta in Rumbeke. Hij was de stichter van het bekende veevoederbedrijf Voeders Decadt. Ann-Laure, een van zijn kleindochters, overleed eind 2017 na een terreuraanslag in New York.

Hij werd in 1934 geboren te Oostnieuwkerke als derde in een landbouwersgezin van zeven kinderen. In 1959 huwde hij met Lena Dessein en samen runden ze een veevoederhandel die later uitgroeide tot Voeders Decadt. Het gezin telde drie kinderen: Frank, Marc en Hilde.

Afscheid van dochter Hilde

Jozef was een harde werker die graag onder de mensen kwam. Samen met zijn vrouw Lena, die met veel inzet meewerkte, bouwde hij het bedrijf uit. Zijn echtgenote Lena overleed in 1991 na een slepende ziekte op 55-jarige leeftijd. Dit heeft hem zwaar getroffen. Later leerde hij zijn levensgezel Rosa Cardoen kennen en dit deed hem weer openbloeien. In 2004 moest hij afscheid nemen van zijn dochter Hilde die op 39-jarige leeftijd overleed na een langdurige ziekte. In 2009 stierf zijn levensgezel Rosa, opnieuw een zware noot om te kraken.

Verlies Ann-Laure

Bij de terroristische aanslag in New York in 2017 kwam zijn kleindochter Ann-Laure Decadt om het leven. Dit verlies heeft Jozef, na de zoveelste tegenslag, getekend. Ondanks alles bleef hij een aangename goedlachse, vriendelijke man in omgang. Hij hield er van om een praatje te maken met iedereen die hij tegenkwam. Het deed hem deugd van dichtbij te kunnen meemaken hoe het bedrijf door zijn zonen Frank en Marc en hun echtgenotes verder werd uitgebouwd en ook al de volgende generatie het roer geleidelijk aan overneemt.

Goed omringd in wzc

Op 85-jarige leeftijd werd het woonzorgcentrum De Oever zijn nieuwe thuis. Hij paste er zich zeer snel aan en werd er zeer goed omringd en verzorgd. Met zijn medebewoners had hij een goede band. Op Kerstdag genoot Jozef nog van een gezellig samenzijn met zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen in zijn eigen woning, een onvergetelijk moment voor de hele familie. Rond de jaarwisseling kreeg Jozef een longontsteking en moest hij opgenomen worden in het ziekenhuis waar hij rustig is ingeslapen. (AD/Uitvaartzorg Parmentier)