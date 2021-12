Josiane Van Eenoo (64) onverwacht overleden: “Zó geliefd… als mens én als vrijwilliger”

Zondagmorgen 19 december overleed Josiane Van Eenoo onverwacht op 64-jarige leeftijd thuis in Veldegem. Niet alleen haar familie rouwt om haar verlies, ook bij de vele verenigingen waar Josiane actief is reageert men aangeslagen.

Josiane Van Eeno werd geboren op 12 november 1957 in Torhout en is de echtgenote van Dirk De Zutter. Ze is de moeder van Jean-Pierre, Jeffrey en Stefanie Hoet en van Frederique. Josiane is de oma van Luna, Casper, Félien, Yakina en Zio. Josiane was door iedereen geliefd en vertoefde graag onder de mensen. Ze stond bekend als zorgzaam, positief, een échte moeder en een prachtige oma voor haar kleinkinderen. De laatste jaren had ze te kampen met een wisselvallige gezondheid.

Josiane laat een grote leegte achter, niet alleen bij haar familie, maar ook in het verenigingsleven waar ze heel actief was. Ze maakte zich verdienstelijk als secretaris van voetbalclub KDC Ruddervoorde, waar ze sinds jaar en dag deel uitmaakte van het bestuur en keihard werkte. Voorts was ze secretaris van duivenvereniging De Vredesduif in Zwevezele en clubmanager van duivenvereniging Gans Alleen in Torhout. Ze ging ook graag kaarten bij De Heidelbergmanillers in Torhout.

Rechtuit en oprecht

In café De Heidelberg, het lokaal van duivenmaatschappij Gans Alleen Torhout, heerste heel veel ongeloof toen zondag het nieuws binnensijpelde dat Josiane overleden was. “Josiane verzorgde de inschrijvingen en de uitslagen. Ze was altijd op post om mee te helpen en dit al meer dan 35 jaar. Ze speelde, samen met Dirk, ook zelf met de duiven onder de naam Van Eenoo-De Zutter. Josiane was graag onder de mensen, niet alleen om te kunnen praten over de duiven maar ook over het voetbal en het kaarten. Josiane laat een grote leegte achter, niet alleen bij haar familie maar ook in onze vereniging”, vertelt Rik Fraeyman

We speelden zondag met een rouwband, als eerbetoon aan Josiane

Ook bij de Vredesduif is de verslagenheid zeer groot. “Ik vond het al vreemd dat ze niet was komen opdagen om zondagmorgen een kaartje te leggen in ons lokaal toen we het triestige nieuws kregen. Toen we jaren geleden iemand nodig hadden die zich met de provinciale duivenvluchten ging bezighouden voor ons lokaal, kwam ik algauw bij Josiane terecht. Al wat ze deed was tot in de puntjes verzorgd en ze was van alles op de hoogte. We vroegen haar dan ook al snel of ze secretaris van De Vredesduif wilde worden. Josiane was altijd rechtuit maar door haar oprechtheid was ze door iedereen graag gezien. Voor de Vredesduif Zwevezele is ze een enorm verlies. Maar we zullen vooral de mens Josiane missen en dat doet nog het meeste pijn”, treurt Filip Bigler, voorzitter De Vrededuif.

Verslagenheid

Ook bij voetbalclub KDC Ruddervoorde heerst er verslagenheid. “Even stond onze wereld stil toen ik een telefoon kreeg van haar echtgenoot Dirk. Josiane was al meerdere decennia bestuurslid, maar de laatste jaren vooral als secretaris van KDC Ruddervoorde. Nu pas, als we aan het bekijken zijn wat er allemaal moet gereorganiseerd worden binnen het secretariaat beseffen we wat Josiane allemaal voor de club deed. Zondag speelden we de wedstrijd tegen Hertsberge met een rouwband als eerbetoon aan haar”, zegt penningmeester Jurgen Vandekerckhove. De spelers van de vierde provinciale ploeg die zondag hun wedstrijd wonnen, droegen hun overwinning op aan Josiane. (GST)

De uitvaartdienst van Josiane Van Eenoo vindt plaats op vrijdag 24 december om 14 uur in de aula De Bron in de Oostendestraat 270 in Torhout. Na het afscheidsmoment zal de urne een warme plaats krijgen in haar vertrouwde omgeving. (Rouwcentrum Decombele – GST/JS)