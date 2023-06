“Joren zit diep in ons hart. Hij is altijd bij ons”: Ride for Joren eert voor derde keer veel te vroeg overleden wielrenner

Vier jaar geleden moesten vrienden en familie veel te vroeg afscheid nemen van Joren Touquet. De wielrenner overleed op 18 juni 2019 in zijn slaap tijdens een weekje vakantie op Tenerife, aan de gevolgen van hartproblemen. Zijn dood sloeg in als een bom, maar vergeten zal Joren nooit worden. Vanavond wordt al voor de derde keer Ride for Joren georganiseerd, een avondcriterium dat volledig in het teken staat van de geliefde Wevelgemnaar. “Ik ben er zeker van dat Joren trots op ons is”, zegt broer Jelle.

Voorjaar 2019. Joren Touquet, toen 26 lentes jong en aan de slag bij de groendienst van Harelbeke, staat te boek als een niet onverdienstelijk wielrenner bij de elite zonder contract. Tijdens een trainingsritje in Sint-Denijs bij Zwevegem kwam hij echter ten val.

“Het leek allemaal vrij onschuldig, maar tijdens Gent-Staden kreeg hij niet genoeg adem”, blikt broer Jelle (32) terug. “Er werd een radiografie genomen en zo kwam aan het licht dat Joren een rib had gebroken, maar na drie weken rust gaven de artsen groen licht om opnieuw voluit te gaan.”

Tijdens een wedstrijd in Bellegem moest Joren, die normaal altijd tot het uiterste gaat, al na twee rondes de handdoek gooien. “Daarop heeft mijn vader hem naar de spoedafdeling gebracht, maar na drie dagen observatie kregen we te horen dat hij iets te veel inspanningen had geleverd.”

“Iets later werd bij een extra controle vastgesteld dat Jorens hart oversloeg. Hij kreeg onmiddellijk het verbod om nog te koersen, tot hij op 4 juli onder het mes moest. Via de lies zou hij geopereerd worden om de hartritmestoornissen weg te werken.”

Noodlot

Joren was erg teleurgesteld door het nieuws, maar hield zich nauwgezet aan het advies van de artsen. “Met Daan Myngheer en Michael Goolaerts had hij al twee goeie vrienden in het peloton verloren, net daarom was hij extra voorzichtig.”

Het weekje vakantie met zijn vriendin Elisabeth en ouders Kurt (59) en Karlien Brulez (56) vormde geen probleem, op voorwaarde dat hij geen zware inspanningen zou doen. “Waar hij zich ook opnieuw aan gehouden heeft”, vervolgt Jelle. “Maar die 18de juni, het was een dinsdagochtend, is het noodlot toegeslagen…”

Joren met zijn toegewijde ouders, Karlien en Kurt. © GF

Jorens vriendin Elisabeth, die thuisverpleegster is, en papa Kurt probeerden hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. “Joren was in zijn slaap overleden”, zucht Jelle.

“Een donderslag bij heldere hemel. Ik vond het doodjammer dat Joren moest stoppen met wielrennen, maar wist tegelijk dat zijn hartproblemen een oplossing zouden krijgen. Het heeft niet mogen zijn…”

Partner in crime kwijt

Jelle en Joren waren twee handen op één buik. “Ik ben twee jaar ouder, we zijn letterlijk samen opgegroeid, hé. Álles deden we samen. We hebben ook samen gekoerst. Joren was mijn klankbord, de persoon bij wie ik met elke vraag of probleem terecht kon. Mijn perfecte partner in crime.”

“Ik denk nog elke dag aan hem, vaak bij de kleinste dingen eerst. Hij zit heel diep in ons hart, eigenlijk is hij gewoon altijd bij ons. Wanneer ik thuis ben, of mijn vrouw Bieke De Langhe (30), steken we altijd een kaarsje aan bij zijn foto. En zeggen we Joren even goeiedag. Dat betekent veel voor ons.”

“Onze kinderen Aloïs (4) en Rosalie (8 maanden) zullen ook goed weten wie Nonkel Fiets, zoals we Joren wilden noemen, was. Onze oudste krijgt nu al heel veel verhalen over hem te horen. En dat zullen we blijven doen. Bieke was hoogzwanger van Aloïs toen Joren overleed…”

De voorbije jaren passeerde de wat als-vraag al heel vaak de revue. “We stellen ons honderden vragen waar we nooit een ant-woord op zullen krijgen. Waar zou Joren nu wonen, zou hij al kindjes hebben, zou hij nog altijd zo fel met de koers bezig zijn… We zullen het nooit weten.”

“Op familiefeestjes is er altijd een lege stoel. Samen een pint drinken, ik zou er zóveel voor geven om dat nog één keer te kunnen doen.”

Emotioneel moment

Vrijdagavond 23 juni organiseert Jelle, samen met Bieke en hun vriendin Sofie Suestrone, voor de derde keer Ride for Joren. Het avondcriterium in het gehucht De Wijnberg in Wevelgem, waar Jelle en Joren opgroeiden, is met vijftig wielrenners volledig volzet en slingert langs een 68,25 kilometer lang parcours van 35 rondes van telkens 1,95 kilometer.

Joren met zijn vriendin Elisabeth Vermeersch. © GF

“Het is een échte koers, met zelfs 120 vips”, knipoogt Jelle. “Joren zou het niet anders gewild hebben. Veel bevriende coureurs van hem nemen deel. De avond is een moment waarop fans, vrienden en familieleden samen herinneringen kunnen ophalen. De anekdotes vliegen elk jaar opnieuw door de lucht. Heerlijk, maar tegelijk ook best emotioneel. We zouden niets liever willen dan dat Joren er gewoon zelf bij kon zijn.”

Naast Joren wordt de avond ook een eerbetoon aan Cédric Baekeland, de Rumbeekse renner die op 15 maart 2022 op Mallorca overleed. “Ook hartfalen”, aldus Jelle. “En een goeie vriend van Joren. Hij was er op trainingsstage en werd in zijn hotelkamer onwel. De gelijkenissen met wat mijn broer overkomen is, zijn erg groot.”

“Daarom willen we – net als vorig jaar – ook Cédric in herinnering houden. Ik ben er zeker van dat Joren erg trots op ons is, hij zal goedkeurend toekijken. Zolang we kunnen, blijven we Ride for Joren organiseren. Voor Joren en Cédric én uit liefde voor de koers.”

Ride for Joren opent om 17.30 uur in de Oleanderstraat in Wevelgem met een optreden van The Thierry’s, om 19 uur start het avondcriterium. Alle info op de gelijknamige Facebookpagina.