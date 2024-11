Afgelopen weekend is er een 26-jarige man uit Knokke-Heist overleden in Panama. Het nieuws wordt bevestigd door FOD Buitenlandse Zaken.

Over de omstandigheden van het overlijden doet FOD Buitenlandse Zaken geen uitspraken, aangezien het over een individueel geval gaat. De twintiger zou in het dagelijkse leven in België werkzaam zijn in de horecasector en was met vrienden op vakantie in Panama.