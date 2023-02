Jonge ondernemers spelen lievelingsmuziek van overledene terwijl ze graf poetsen: “Zo creëren we emotionele band”

De Witte Vlinder, het bedrijf van jonge ondernemers Ona (18) en Léon Berteloot (16) uit Tielt, kent een vliegende start. Zij poetsen in opdracht van nabestaanden de graven van dierbare overledenen en gaan nu een stap verder. “Terwijl we een poetsbeurt uitvoeren, spelen we de lievelingsmuziek van de overledene. Zo creëren we een emotionele band.”

De Witte Vlinder kreeg bij de opstart, net voor Allerheiligen vorig jaar, heel wat aandacht. Met hun bedrijf willen broer en zus Léon en Ona Berteloot mensen ontzorgen van grafzorg. Hun concept loopt goed en klanten uit Tielt, Pittem, Egem, Ruiselede, Meulebeke, Wingene, Beernem, Gent en Brugge doen beroep op hun diensten, maar hun ambities reiken verder.

“We willen niet allen in de bestaande en nieuwe regio’s groeien, we hebben ook tal van ideeën om de beleving rondom een kerkhof te veranderen”, zeggen ze. Een daarvan is het afspelen van de lievelingsmuziek van de overledene tijdens het poetsen.

Sereen

“We hebben al wat graven gepoetst en omdat we maandelijks langsgaan, creëren we op onze manier ook een band met de overledene. Het klinkt misschien vreemd, maar wij praten dan tegen die persoon. We laten een kaarsje achter, we laten hen weten dat hun nabestaanden aan hen denken…”

© GF

“En daar willen we nu een stap verder in gaan. Onze klanten kunnen, geheel vrijblijvend, de lievelingsmuziek van hun dierbare doorgeven en wij spelen die dan af terwijl we aan het werk zijn. Natuurlijk sereen, het blijft een begraafplaats en we willen niemand storen.”

Enthousiaste reacties

Het is voor de twee jonge ondernemers een manier om de link tussen de nabestaanden en de overledene te maken. De nabestaanden schakelen De Witte Vlinder in omdat ze hun dierbaren niet vergeten en willen dat het graf er altijd net bij ligt.

“De drijfveer van onze klanten is vaak verschillend. Mensen wonen te ver om het zelf te doen, anderen willen liever bij het langsgaan ontzorgd zijn van het poetsen of ze kunnen het fysiek niet meer. Maar iedereen vindt het belangrijk dat het graf proper is, als een teken van verbondenheid. Muziek speelt ook vaak een rol in het rouwen. De klanten zijn superenthousiast.”

Populair op sociale media

Dat hun idee goed ontvangen wordt, blijkt ook uit de populariteit op sociale media. Op Facebook, Instagram én TikTok samen volgen al bijna 1.000 mensen de avonturen van de twee jongeren die op deze kanalen hun leven als ondernemers delen. Je kan er voor- en na-foto’s vinden, recensies of timelapsevideo’s van het poetsen. Sommige video’s haalden al meer dan 20.000 views op TikTok.

“We vinden het belangrijk om ons verhaal te delen. Zo bereiken we veel mensen, maar kunnen we ook feedback lezen of ideeën opdoen. Uit onze social media-activiteiten konden we afleiden dat muziek best wel belangrijk is, wat ons ook bevestigde in ons plan om muziek te gaan inzetten.”

Info:ona@wittevlinder.be – leon@wittevlinder.be – 0468196726 – wittevlinder.be