Jeffrey (32) staat tussen honderden rouwende Britten aan Buckingham Palace: “Ik wilde hier zijn op dit historische moment”

Groot-Brittannië is in rouw na het overlijden van Queen Elizabeth II op 96-jarige leeftijd. In Londen komen mensen bijeen aan Buckingham Palace. “Er hangt een serene sfeer. Nu en dan klinkt er applaus en zingen mensen God Save The Queen”, zegt uitgeweken Lichterveldenaar Jeffrey Meersschaert, die ter plaatse is.

De Britse Queen Elizabeth II is donderdagnamiddag op 96-jarige leeftijd overleden. Ze stierf in het Schotse Balmoral Castle na meer dan 70 jaar op de troon gezeten te hebben.

Ondertussen verzamelen honderden Britten aan Buckingham Palace, de officiële verblijfplaats van de koningin in Londen. Helemaal vooraan aan de poort staat Jeffrey Meersschaert. De 32-jarige Lichterveldenaar verhuisde vijf jaar geleden naar Engeland en woont sinds drie jaar in de hoofdstad. Hij werkt op de IT-afdeling van de krant Financial Times.

Jeffrey Meersschaert. © Facebook

“Deze namiddag mochten we al geen updates van de systemen meer doorvoeren, zodat er zeker geen risico was dat er ergens een wiel zou afdraaien. Iedereen bij de krant stond dus op scherp. Ik denk dat het nieuws al bekend was bij mediabedrijven als het onze, maar dat het nog niet mocht gecommuniceerd worden”, vertelt hij. “Ik was na het werk iets aan het drinken in een pub toen de tv’s luider gezet werden en het het overlijden bekendgemaakt werd. Er klonk spontaan applaus en mensen begonnen God Save The Queen te zingen.”

Historisch moment

Kort nadat het nieuws bekend raakte, haastte Jeffrey zich naar Buckingham Palace. “Ik wilde hier zijn op één van de grootste momenten in de geschiedenis die we tijdens ons leven gaan meemaken. En veel mensen hier rond mij denken er ook zo over, merkte ik toen ik met sommigen praatte. Veiligheidsmensen zijn hier de hekkens aan het verbreden, zodat er meer plaats is voor bloemen. Hier staan honderden mensen, het staat echt vol. Toch is het heel stil en sereen. Nu en dan klinkt er applaus en zingen mensen God Save The Queen. Ik zie ook mensen wezenloos naar de Britse vlag kijken, die halfstok hangt.”

Heel wat wereldleiders betuigden ondertussen hun medeleven na het overlijden van de Queen. Belgisch premier Alexander De Croo (Open VLD) noemde de koningin “een baken van stabiliteit en waardigheid voor het Britse volk.”