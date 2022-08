Jef Duflou, ooit eigenaar van Mostaard Wostyn, overleden

In het AZ Delta in Rumbeke is Torhoutenaar Jef Duflou overleden. Hij was de man die halfweg jaren zeventig het zieltogende fabriekje Mostaard Wostyn nieuw leven heeft ingeblazen. Ook is hij in Torhout zes jaar gemeenteraadslid geweest voor Vlaams Belang.

Jef, officieel Joseph, is 91 jaar geworden. Hij woonde met zijn vrouw Marleen Joseph (88) in de Brildam. Ze hebben een dochter Veerle en een zoon Joost.

Ooit vennoot van de lederwarenfabriek Oda

Jef was oorspronkelijk uit Roeselare afkomstig, maar kwam na de Tweede Wereldoorlog met zijn ouders in Ichtegem wonen. Daar startte hij, ondernemend als hij was, in 1953 een zelfstandig carrosseriebedrijf, dat van bij het prille begin goed draaide. Na zijn huwelijk met Marleen in 1956 verhuisde hij naar Torhout. Dat gebeurde in 1959. Hij verkocht zijn carrosseriebedrijf en werd in 1960 vennoot van de voormalige lederwarenfabriek Oda. Wijlen Oscar D’Hulster stond in voor de algemene leiding en de verkoop, Jef voor de productie. Hij ontwierp voor de fabriek machines die hun tijd ver vooruit waren. Hij stuurde ook aan op de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen aan de Noordlaan in 1970-1971. Intussen is dat complex al geruime tijd gesloopt. Toen in 1974 de Oda overgenomen werd door Samsonite, stapte Jef uit de zaak.

Nieuw leven voor bekend fabriekje Mostaard Wostyn

De geboren ondernemer bleef echter niet op zijn lauweren rusten en blies in 1975 het ambachtelijke mosterdfabriekje van de vermaarde Mostaard Wostyn, waarin niet fatsoenlijk meer geïnvesteerd was, nieuw leven in. Hij nam het over en zou het van 1975 tot begin 1996 blijven leiden en tot bloei brengen. Hij moderniseerde de zaak, maar bleef onverzettelijk over de kleinschaligheid waken. In 1996 werd hij als zaakvoerder opgevolgd door de huidige eigenaar Piet Wostyn en diens vrouw Annick Dedoelder.

Kopman voor het Vlaams Belang

In oktober 2006 nam Jef als kopman voor Vlaams Belang deel aan de Torhoutse gemeenteraadsverkiezingen. Hij behaalde 389 stemmen en werd rechtstreeks verkozen. Hij was op dat moment al 75 jaar. Hij zou maar één legislatuur raadslid blijven: hij stelde zich in 2012 geen kandidaat meer. Jef nam tijdens de zittingen van de gemeenteraad geen blad voor de mond. Hij kwam met veel vuur voor zijn rechtse ideeën op. (Begr. De Korenbloem)