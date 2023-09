Jeanette Vinck is overleden

Het was zaterdag een dag met een lach en een traan voor de Brugse voormalige politicus Hugo De Bondt en zijn echtgenote Marina Crois. Het was die dag het huwelijk van hun dochter Karen, maar ook de dag van het overlijden van de 101-jarige Jeanette Vinck, de schoonmoeder van Hugo en de mama van Marina.

Jeanette Vinck verbleef in het woonzorgcentrum Herdershove in Sint-Pieters. Ze zou op 6 oktober 102 jaar geworden zijn. Ze is politiek gevangene geweest en werd opgesloten in Mons. Ze werkte destijds bij Viaene in Sint-Pieters en als kindermeisje.

Veel reizen

In De Munte leerde ze destijds haar man kennen die bij het leger was. Na zijn pensioen hebben ze heel wat gereisd met de tent en later met de caravan. Tot aan haar 98ste is ze nog op reis geweest met de caravan. Na het overlijden van haar man nam haar zoon het van hem over. Ze heeft heel Europa doorkruist. Vijftien jaar lang was ze twee tot drie maanden op reis. Ze heeft ervan genoten en kon nu in Herdershove genieten van de goeie zorgen en het bezoek van de familie. Nu vrijdag is de uitvaart gepland in de kerk van Sint-Pieters aan de Blankenbergsesteenweg om 10.30 uur. Aan de familie bieden wij onze oprechte deelneming aan. (SR)