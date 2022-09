Jean-Pierre Caulier (62) uit Roeselare plots overleden

Jean-Pierre Caulier is thuis onverwacht op donderdag 22 september overleden. Hij werd 62 jaar.

Jean-Pierre is afkomstig van De Panne, volgde een opleiding tot kapper en startte in 1979 als kappersgast bij Germain Hinnekin. Vanaf 1984 had hij zijn eigen kapsalon in de Spanjestraat. Hij huwde met Conny Vandamme. Hij is de vader van Lyn (met partner Kevin Nuytten) en Kay.

Rommelmarkten organiseren was zijn grote hobby o.a. die van ‘Langs de Vaart’ in een organisatie van de Roeselaarse Dierenvrienden. Hij was ook dé trekker en inspirator bij hondenwandelingen van dezelfde vereniging met start en aankomst aan PC Den Hazelt in Rumbeke telkens op pinkstermaandag.

Fotograferen was een andere aangename bezigheid. Een jaar terug werd een slepende ziekte vastgesteld, na een noodzakelijk operatie was die redelijk goed onder controle. Uiteindelijk is Jean-Pierre totaal onverwacht bij hem thuis overleden.

De uitvaartdienst vond in beperkte familiekring plaats in de aula van uitvaartzorg Werbrouck. Daarna volgde de asuitstrooiing op de begraafplaats te Rumbeke, Kwadestraat.

(AD/Uitvaartzorg Werbrouck)