Jean Elleboudt, nazaat van Zeewacht-stichter en bestuurder drukkerij, overleden

In De Haan overleed op dinsdag 28 november Jean Elleboudt, de laatste nazaat van De Zeewacht-stichter Alphonse Elleboudt die nog zelf aan de krant meewerkte. Jean Elleboudt was meester-drukker en bestuurder van de Unitas-drukkerij. Hij werd 92 jaar.

Jean Elleboudt werd geboren in Oostende op 27 juli 1931 als vierde kind in het kroostrijke gezin van acht van Charles Elleboudt. Charles en zijn broer Robert waren de zonen en opvolgers van Alphonse Elleboudt, stichter van De Zeewacht. Zij richtten in 1928 de drukkerij Unitas op. Op 16-jarige leeftijd verliet Jean het Onze-Lieve-Vrouwcollege van Oostende om de beroepsopleiding tot meester-drukker te voltooien aan de befaamde Amsterdamse Grafische School. Vanaf begin jaren 1950 werd hij actief ingezet in het bestuur van drukkerij Unitas, die ondertussen de Christinastraat had verlaten voor de Zandvoordestraat aan de Konterdam.

Zoals zijn drie broers was hij gepassioneerd door de zee en was jarenlang een gedreven sportieve zeiler. Zo maakte hij kennis met de toekomstige grote liefde van zijn leven, Colette Buysschaert uit Kortrijk, met wie hij 62 jaar getrouwd was en die in 2020 overleed. Het gezin kreeg vijf kinderen, negen kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Samen met zijn oudste broer Jacques en schoonbroer Joe Nissen ging de derde generatie van de familie Elleboudt aan de slag in de drukkerij-uitgeverij tot aan de overname van De Zeewacht door uitgeverij Roularta in 1980 en de sluiting van de drukkerij in 1985.

Vrijwillige inzet

Na zijn lange carrière zette Jean Elleboudt zich in voor tal van verenigingen. Zo was er zijn passie voor de Tweede Wereldoorlog, die hij als tiener meemaakte, en het scoutisme, waarvan hij levenslang de waarden intens wou beleven. Hij was ook jaren trouw lid van tal van Oostendse serviceclubs: Ronde Tafel (waarvan hij medestichter was), Lion’s Club, Forty One’s. Hij was lange tijd bestuurslid van de Oostendse 2e eenheid Sea-scouts van de Federatie voor Open Scoutisme (FOS), die hij ook vertegenwoordigde bij het stedelijk Actiecomité voor de Jeugd.

Sinds 1971 woonde het gezin in De Haan, waar Jean onder meer op het jaarlijkse feest Trammelant wat graag meedeed aan de verklede belle époque-stoet.

Jean Elleboudt bleef tot op hoge leeftijd bijzonder kwiek en helder van geest. In september 2022 woonde hij nog de viering van 125 jaar De Zeewacht bij. Namens de directie en redactie van De Krant van West-Vlaanderen bieden we de familie onze oprechte deelneming aan.