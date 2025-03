Jean Deroo (74), gewezen uitbater van café De Boucherie in Wervik, overleden na val met elektrische fiets

Vrijdag omstreeks 15.30 uur in de Wolvenstraat in Wervik is Jean Deroo (74) gevallen met zijn elektrische fiets en daarbij om het leven gekomen. Hij is vermoedelijk door een hartfalen onwel geworden. De hulpdiensten deden gedurende een halfuur alle moeite om hem proberen te reanimeren.

Op zijn elektrische fiets kwam Jean uit de richting van de Zandvoordestraat en reed in de Wolvenstraat parallel met de expresweg N58. In een bocht naar rechts viel Jean. Lièvin Delporte en zijn echtgenote Laurette Abeele uit Wervik waren met het mooie weer bezig aan een fietstochtje en troffen Jean in het gras aan. Ze verwittigden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat.

30 jaar café gehouden

Jean Deroo woonde in de Molenmeersenstraat en was lang geleden een icoon van de horeca in de Tabaksstad. Hij was jarenlang uitbater van café De Boucherie, waar heel veel jongeren over de vloer kwamen en er een leuke tijd beleefden. Jean trad er als uitbater in de voetsporen van zijn vader Kamiel zaliger. Kamiel hield maar liefst 30 jaar lang café Boucherie open. Zijn zoon Jean volgde hem daar op en verkocht de zaak.

In mei 2014 heropende het handelspand als restaurant Bella Roma, dat in augustus echter al failliet ging. Uiteindelijk kocht de stad het gewezen café en is er daar al enkele jaren een stadstuintje.

De Boucherie bevond zich op het einde van de Leiestraat, vlak naast het stadhuis, en is afgebroken. Jean werkte destijds als meubelmaker voor een firma in Kortrijk.