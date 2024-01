“Je wilde nog een brief schrijven voor de tweeling, maar je hebt de kans niet gehad”: pakkend afscheid van Manon Kupiec (30) die overleed na zwangerschapsvergiftiging

Zaterdag had de sobere en serene afscheidsdienst plaats van Manon Kupiec en haar ongeboren tweeling Alba en Aria. Manon overleed totaal onverwacht op 30 december 2023 aan een zwangerschapsvergifting. De afscheidsdienst werd bijgewoond door ruim 250 personen die hun medeleven kwamen betuigen.

Op 30 december vond Jency Detollenaere zijn Franse echtgenote Manon (30), levenloos aan in bed. Zij was in blijde verwachting van een tweeling, die de namen Alba en Aria zouden dragen. Helaas sloeg het noodlot toe: Manon overleed aan zwangerschapsvergiftiging, een eerder zeldzame aandoening.

Getrouwd in juni

Manon en Jency trouwden op 24 juni 2023 in Kortrijk en vestigden zich in de Kransvijver in Heule. Ze hadden al een 2-jarig zoontje Marlon. Enkele jeugdvrienden namen het woord en omschreven Manon als een vriendelijk, warm en hartelijk persoon.

Ook de ouders kwamen aan het woord. Jency hield zich sterk, maar was een gebroken man. “Je was opgetogen met de tweeling. Je wilde zo graag een brief schrijven voor hen. Want jij zei dat je met de zwangerschap van een tweeling maar nooit weet. Je hebt er de tijd niet meer voor gehad.”

Tijdens de dienst werden er familiefoto’s, trouwfoto’s en vakantiekiekjes getoond, waaruit telkens weer bleek hoe gelukkig, verliefd en blij Manon en Jency in het leven stonden. Ook de muziek sprak boekdelen met titels als “All of me” en “My heart will go on”.