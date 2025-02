“Je broer wacht met open armen op je”: familie en vrienden nemen vijftien maanden na overlijden van Robin (25) nu ook afscheid van Anouk (25)

Met een ceremonie die baadde in het wit en roze, precies zoals hun ‘poppemie’ het gewild zou hebben. Zo namen heel wat familie en vrienden zaterdagvoormiddag afscheid van Anouk Neirynck (25), de jongedame die amper vijftien maand na het overlijden van haar broer Robin bezweek aan de gevolgen van een zware longontsteking.

In dezelfde aula waar nog geen anderhalf jaar geleden met een plechtigheid vol licht “voor lachend zonnekind” Robin afscheid werd genomen, vond er nu een mooi eerbetoon voor zijn zus plaats. Genodigden werd gevraagd om zich in het wit en roze, naar de lievelingskleuren van Anouk, uit te dossen. Een oproep die veel bijval kreeg en het moeilijke afscheid letterlijk en figuurlijk meer kleur gaf. Het afscheid ging van start op de tonen van ‘No sound but the wind’ van Editors, waarop mama Ann Vanmoen het woord richtte tot haar dochter: “Dag poppemie, met je mollige wangen en schattige krulletjes. Je gaf ons elke dag zoveel liefde. Graag zien is het mooiste wat er is en ik zie je zo graag. Hoewel alles nu ontastbaar is, kan ik je voelen. In de wind, in mijn hart. Ga maar naar je broer Robin. Hij wacht op je met open armen. Dag prinses, ik ben ontzettend trots op jou.”

Veel herinneringen

De ceremonie werd gekleurd met warme woorden van familie en vrienden, een muzikale ode op de tonen van Maaike Ouboter. Rode draad bleken de vele herinneringen aan Robin en Anouk samen. Zij deelden omwille van hun beperking niet alleen grotendeels dezelfde levenswandel, maar hadden ook een onbreekbare band die alleen broer en zus kunnen hebben. Het verdriet dat ontstond na het onverwachte wegvallen van Robin kwam dan ook aan bod, net als de moed en veerkracht die Anouk vertoonde toen het gezin zonder hem verder moest.