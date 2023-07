Jan Sercu, oud-topman van Bank van Roeselare, op 100-jarige leeftijd overleden

Op dinsdag 25 juli is Jan Sercu in zijn woning in Koksijde overleden. De erevoorzitter van de Bank van Roeselare en West-Vlaanderen mocht op 31 mei nog zijn honderdste verjaardag vieren. Hij was destijds een van de bekendste bankiers van onze provincie en was invloedrijk op diverse terreinen. Tien jaar na zijn aftreden als voorzitter werd de bank – nu net 25 jaar geleden – helemaal opgeslorpt door KBC, wat hem veel pijn deed…

Jan Sercu werd in Ardooie geboren in een gezin van tien kinderen. Vader Joseph was er drukker. Hij volgde middelbaar onderwijs aan het Sint-Amandscollege in Kortrijk. Daarna werd hij in 1945 aan de KU Leuven licentiaat in handels- en financiële wetenschappen. Hij was eerst assistent aan de universiteit en trad in 1948 in dienst bij de Bank van Roeselare. In 1952 werd hij secretaris en promoveerde snel tot directeur en lid van de raad van bestuur. Na het overlijden van voorzitter Jozef Camerlynck werd Jan Sercu in 1976 unaniem verkozen als zijn opvolger. Hij bleef de bank leiden tot zijn 65ste. Enkele jaren voordien had hij zijn woonplaats Roeselare geruild voor Koksijde.

West-Vlaamse dynamiek

De Bank van Roeselare werd in 1925 in Roeselare opgericht als bank van de middenstandsbelangen. Het begon letterlijk in de kelders van het gasthof Patria in de Roeselaarse Noordstraat. Tot het einde bleef de hoofdzetel op dat adres gevestigd. Senator Alfons Van Coillie werd de eerste voorzitter. In 1932 koos men de naam ‘Bank van Roeselare’. Overal werden kantoren opgericht. De grote doorbraak kwam er onder bestuurder-directeur Jozef Camerlynck. Daarbij wilde de bank ook een culturele functie opnemen: ontelbare organisaties genoten sponsoring of mecenaat van de bank en dat zou onder opvolger Jan Sercu ook zo blijven.

In 1975 vierde de bank zijn 50-jarig bestaan met toen nog 64 kantoren of agentschappen. De Bank van Roeselare – er werd nadien ‘van West-Vlaanderen’ aan de naam toegevoegd – heeft in de vorige eeuw als regionale bank een grote rol gespeeld in de economische welvaart van de provincie en van de kmo’s. Hij stond symbool voor de West-Vlaamse dynamiek.

Modernisering en overname…

Toen Jan Sercu in 1976 de leiding in handen nam, voerde hij een modernisering en automatisering door tot en met selfbanking. In 1987-88 werd in Roeselare een nieuw kantorencomplex in gebruik genomen. Bij zijn pensionering in 1988 werd Jan Sercu opgevolgd door Laurent Schatteman. In 1998 kwam de bank dan in handen van de Kredietbank (KBC). Na onder meer de fusie met Cera en ABB Verzekeringen verdween de naam Bank van Roeselare volledig.

Na zijn pensionering bleef Jan Sercu nog een tijdlang bestuurder en werd dan erevoorzitter. In een later interview met Krant van West-Vlaanderen erkende hij dat de verkoop aan de Kredietbank, gevolgd door de complete teloorgang, voor hem erg pijnlijk is geweest en vooral de manier waarop het gebeurd was. “Het is met ongeloof en met verbijstering dat ik destijds het nieuws vernomen heb”, zei hij. De bank behoorde intussen tot een holding (Brinvest). Sommige aandeelhouders van Brinvest besloten daarna onverwacht om de aandelen van de Bank van Roeselare te verkopen aan de Kredietbank. “We hebben te veel vertrouwen gehad in een aantal mensen die wij als beheerders in de holding Brinvest hebben opgenomen”, zei de oud-voorzitter later daarover.

Eretitels

Jan Sercu was ook gewezen bestuurder van het Roeselaarse H. Hartziekenhuis en van de vzw Onze Kinderen in Rumbeke. Hij is voorzitter geweest van het Bedrijvencentrum in Roeselare en van het Hoger Katholiek Onderwijs Roeselare. Hij kreeg ook diverse eretitels: Officier in de Leopoldsorde, Ridder in de Kroonorde en Eredeken van de Arbeid. In de vrije tijd was hij bekend als paardenliefhebber en op muziekvlak operafan.

Hij is 58 jaar getrouwd geweest met de Brugse Thérèse Reynaert die in 2007 overleden is. Zij was onder meer voorzitter van de MS-Liga Roeselare en later van de Westhoek. Hij was vader van zeven kinderen en een grote schare van kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De uitvaartdienst heeft plaatsgehad op zaterdag 29 juli in de Sint-Pieterskerk in Koksijde-Dorp. (NOM)