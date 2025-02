Jan Devos de Moldergem (102), oudste priester van het bisdom, in Ieper overleden

In het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper is vorige zondag 23 februari priester Jan Devos de Moldergem op 102-jarige leeftijd overleden. Hij is als priester actief geweest in Komen, Menen, Oostende, Moeskroen en Middelkerke en woonde de jongste zeventien jaar in Ieper waar hij zijn jeugd doorbracht. Hij was de oudste priester van het bisdom Brugge.

Jan Devos de Moldergem is op 3 oktober 1922 in Kortrijk geboren als zoon van Fernand en Elisabeth Liebaert. Zijn moeder was van Kortrijk, zijn vader – die voorzitter was van de rechtbank in Veurne – van Oudenaarde. Ze woonden toen in de Cartonstraat in Ieper. Net als zijn twee jaar jongere broer koos hij voor het priesterschap. Allebei werden ze in 1948 tot priester gewijd in Brugge. Zijn broer was eerst onderpastoor in Komen en Moeskroen, maar vertrok in 1958 als missionaris naar Congo. Hij is er echter in 1966 op slechts 42-jarige leeftijd in Lubumbashi overleden. Zijn zus trouwde met graaf Ruffo de Bonneval de la Fare en is in 2019 overleden.

Van Menen naar Oostende

In zijn jeugdjaren in Ieper was Jan Devos de Moldergem leider bij de KSA. Na zijn collegetijd in Ieper trok hij naar het Klein Seminarie in Roeselare. Daarna ging hij in Leuven filosofie studeren, om daarop zijn priesteropleiding aan het Grootseminarie in Brugge af te werken. Na zijn priesterwijding gaf hij een jaar les aan het Sint-Henricuscollege in Komen. Van 1949 tot 1957 was hij onderpastoor op de Sint-Jozefsparochie (Barakken) in Menen. Hij bouwde er in 1956 een nog bestaande Mariakapel. Daarna werd hij medepastoor van de Sint-Pieter-en-Paulusparochie in Oostende waar hij vijftien jaar actief was.

Toen hij 40 was, kreeg hij een leverziekte. De dokters raadden hem aan om geregeld bloed te geven. Dat heeft hij gedaan en na honderd bloedgiften werd hij door (toen nog) prins Albert gedecoreerd. “De prins drukte mij op het hart om ermee door te gaan, wat ik ook gedaan heb”, zo vertrouwde hij bij zijn 100ste verjaardag toe aan parochiemedewerker Jef Coulembier.

Terug naar Ieper

Na Oostende volgde zijn benoeming als pastoor in Risquons-Tout in Moeskroen, waar hij ook vijftien jaar actief was. Hij eindigde zijn loopbaan als hulppriester in Doornik en Kain.

Na zijn officieel pensioen werd hij nog rector in het vakantiecentrum Home Pierre Julien in Middelkerke waar priesters en religieuzen enkele dagen kwamen doorbrengen (nu wzc Haerlebout, red.). Op zijn 85ste keerde hij dan terug naar de stad van zijn jeugd, Ieper, waar hij in 2022 in de Meensesteenweg op een assistentieflat van wzc Huize Sint-Jozef zijn 100ste verjaardag mocht vieren.

“Een heel eenvoudige man”, zegt de Ieperse oud-deken Roland Heemeryck. “Hij wilde niet dat je hem aansprak op zijn adellijke afkomst, hij was gewoon ‘priester Jan’. In Ieper kende men hem als de priester met regenjas die tot op hoge leeftijd met de fiets traagjes de stad doorkruiste. Geregeld ging hij dan op restaurant, vaak met andere priesters. Hij had geen televisie en las veel. Geregeld schreef hij zelf boekjes die hij verspreidde onder vrienden. Het laatste was ‘Vijf kerstwensen voor 2025 en verder’.”