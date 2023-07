Jambersboer Marc Martain (56) weer thuis van Filipijnen na overlijden van vader Joël: “Hoe hard het ook is, ik moet nu verder”

Jambersboer Marc Martain (56) is terug uit de Filipijnen om zijn papa Joël te begraven, die op 25 juni het leven liet in een rusthuis in Rekkem. Vader en zoon zullen altijd worden herinnerd voor hun passage het tv-programma Jambers, waar ze hun liefde voor Filipijnse dames toonden. De afscheidsplechtigheid voor Joël Martain vindt plaats op vrijdag 14 juli om 14 uur in de aula van het rouwcentrum Derveaux in Zonnebeke.

Marc Martain is terug thuis op de boerderij in Zillebeke, nadat hij een maand bij zijn vriendin Rechiel (40) in de Filipijnen verbleef. “Gelukkig heb ik haar, want ik ben totaal van de kaart na het overlijden van mijn vader. Ik verbleef net met mijn vriendin in een hotel toen plots ’s nachts mijn telefoon rinkelde. Ik zag het nummer van het rusthuis en wist meteen hoe laat het was”, zucht Marc. “Ik heb geen goed nieuws, hoorde ik zeggen, meer hoefde ik niet te weten. Mijn vader was dood, zoveel was duidelijk. De rest van de nacht deed ik geen oog meer dicht. Het heeft echter geen zin om te zitten huilen, papa zal daarmee niet terugkomen. Hoe hard het ook is: ik ga mij niet onder de trein gooien, we moeten verder.”

Marc probeerde nog een vliegtuig te versieren om eerder terug naar huis te komen, maar dat lukte niet. “Veel te duur. Goed dat ik met de begrafenisondernemer kon afspreken om te wachten met de afscheidsplechtigheid tot ik terug in België was.”

Joël verbleef sinds 1 november vorig jaar in het verschillende zorgcentra. “Papa was verward en het was niet meer mogelijk om bij mij te wonen op de boerderij in Zillebeke. Zijn laatste verblijfplaats, waar hij stierf, was het rusthuis Fievez-Beyens in Rekkem. Ik zag hem een laatste keer op 6 juni, de dag voor mijn vertrek naar de Filipijnen. Volgens het verplegend personeel stelde hij het nog goed. Plots moet hij echter onwel zijn geworden. Papa had geen adem meer en zuurstof hielp niet. De mensen van de ambulance probeerden hem nog te reanimeren, maar het mocht niet baten. Mijn vader stierf aan een longembolie of een hartaderbreuk. In drie minuten was het voorbij. Het is een troost te weten dat hij niet heeft geleden en zonder het te beseffen is heengegaan.”

‘Mannen met exotische vrouwen’

Vader en zoon Martain werden in de jaren ’90 wereldberoemd in Vlaanderen na hun passage in de aflevering ‘Mannen met exotische vrouwen’ van het VTM-programma Jambers. Joël ging na de dood van zijn vrouw Simonne Strobbe, die op al op 43-jarige leeftijd overleed aan maagkanker, op zoek naar een Filipijnse schone en niet zonder succes. 21 jaar bleef zijn Filipijnse partner Lydia bij hem in Zillebeke wonen, tot ze op een dag was verdwenen. “Waarom? We hebben het nooit geweten”, zei Joël daarover. Zoon Marc huwde eveneens twee keer met een Filipijnse, maar ook die verlieten het landbouwersgezin. Voor vader Joël hoefde het niet meer, maar Marc zocht opnieuw contact met een vrouw uit het Aziatisch land. Net voor de coronacrisis leerde hij Rechiel (40), een moeder van vier, kennen en het is opnieuw de grote liefde. Marc verbleef bij haar toen zijn vader het leven liet.

66 rijexamens

Ook op andere manieren kwamen vader en zoon in het nieuws. Zo ondernam Marc niet minder dan 65 pogingen voor hij uiteindelijk slaagde in zijn theoretisch examen voor zijn rijbewijs, op zijn 66ste poging. “Dat koste ons 1.500 euro in totaal. We hebben trouwens heel wat miserie gekend in ons leven. In totaal verlieten ons 4 Filipijnse vrouwen. Eén daarvan woont nog in Ieper, maar ik denk niet dat ze naar de begrafenis van mijn vader zal komen. Hier op de boerderij kregen we in 1982 af te rekenen met brandstichting. Er was heel wat schade, die de verzekering vergoedde. De dader is nooit aangetroffen. Later kregen we heel wat bezoek van de milieu-inspectie, wat ons zelf een ticket naar de rechtbank bezorgde. Ach, een mens zou het voor minder opgeven.”

De boerderij in Zillebeke is ondertussen verkocht, maar Marc mag er nog even blijven wonen. “Misschien ga ik wel voor altijd naar de Filipijnen, ik denk daar nog eens rustig over na. We zien wel. Een ding is zeker, ik zal mijn vader verschrikkelijk missen. We deden jarenlang alles samen, maar echt alles. Mijn papa reed niet in auto, zodat ik hem overal naar toe bracht. Ik vroeg een buurman hoe lang het duurt voor je het overlijden van je vader hebt verwerkt. Een jaar zei hij me.”