‘Jambersboer’ Joël Martain (84) overleden: “Ik zal mijn vader enorm missen”

Tabaksboer Joël Martain uit Zillebeke bij Ieper is zondag op 84-jarige leeftijd overleden in woonzorgcentrum Leiezicht in Menen. De landbouwer raakte in de jaren negentig wereldberoemd in Vlaanderen door zijn passage in het VTM-programma Jambers.

Joël Martain werd geboren op 2 april 1939. Hij was gehuwd met Simonne Strobbe, maar zijn echtgenote stierf al op 43-jarige leeftijd. Na de dood van zijn eerste vrouw ging Joël de liefde zoeken op de Filipijnen en zo raakte hij ook bekend in Vlaanderen. Joël en zijn zoon Marc (56) kwamen in de jaren negentig in de aflevering ‘Mannen met exotische vrouwen’ van Paul Jambers op VTM. Tien jaar later ging de televisiemaker nog eens langs bij de boeren, toen Joël net weer de liefde gevonden had in de Filipijnen. De voorbije jaren kwamen vader en zoon Martain vooral nog in het nieuws door milieuovertredingen rond hun boerderij én voor het feit dat Marc na 65 pogingen eindelijk geslaagd was voor zijn theoretisch rijexamen. Sinds enkele jaren was Joël weer single, de voorbije maanden verbleef hij in verschillende woonzorgcentra. Zondag overleed hij in het rusthuis in Menen.

Geschrokken

“Mijn vader was verward en kon niet meer stappen”, vertelt oudste zoon Marc vanuit de Filipijnen, waar hij op bezoek is bij zijn vriendin Rechiel. “Ik zag hem de voorbije maanden wel achteruitgaan, maar toch was ik enorm geschrokken toen ik in de nacht van zondag op maandag rond 1 uur dat telefoontje kreeg vanuit het woonzorgcentrum. Hij was nochtans de hele dag goed geweest en hij had nog gegeten, vertelde het personeel mij. Maar zondagavond moet hij dan een hartaanval of hartaderbreuk gekregen hebben. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt.”

Joël en Marc Martain raakten wereldberoemd in Vlaanderen door hun passages in Jambers. © VTM

“Ik heb de hele nacht wakker gelegen. Ik zal mijn vader enorm missen”, vervolgt Marc. “Wij waren altijd samen op pad. Nadat hij enkele jaren geleden eens een ongeluk gehad had, reed mijn vader niet meer met de wagen. Maar ik bracht hem overal naartoe. Sinds 1 november vorig jaar verbleef hij in het rusthuis. Hoe het nu verder moet, daar heb ik nog geen zicht op. Een mens is niet gemaakt om alleen te zijn.”

Wanneer er afscheid genomen wordt van Joël Martain is nog niet duidelijk. “Op vrijdag 7 juli keer ik terug van de Filipijnen”, zegt Marc. “Ik heb met de begrafenisondernemer afgesproken dat we tot dan zullen wachten voor de begrafenis. De plechtigheid zal in elk geval plaatsvinden in de aula van Begrafenissen Derveaux in Zonnebeke.”