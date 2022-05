Jager Patrick Geelhand de Merxem dood aangetroffen op Kemmelberg

Zondagavond werd er in het provinciedomein Kemmelberg in Heuvelland het levenloos lichaam van Patrick Geelhand de Merxem (63) teruggevonden. Politie en parket startten inmiddels een onderzoek op.

Het betreft het lichaam van de 63-jarige Patrick Geelhand de Merxem. Het parket bevestigt dat het lichaam naast een dode ree en een jachtwapen lag en het een schotwond had. Hij was advocaat en jarenlang voorzitter van de wildbeheereenheid ‘In Flanders Fields’. Hij stond bekend als een gepassioneerd jager.

Het lichaam werd ontdekt vlak bij een wandelpad dat door het heuvelachtige provinciedomein loopt. De politie kwam onmiddellijk ter plaatse. Het parket is afgestapt met wetsgeneesheer, labo en wapendeskundige. Er is ook een onderzoeksrechter gevorderd. Het wandelpad, in de buurt van de Klokhofweg in Dranouter, werd onmiddellijk afgesloten. De brandweer werd gevraagd om extra licht aan te leveren zodat de politie en de onderzoekers van het parket hun onderzoek gemakkelijker konden uitvoeren.

In Heuvelland is de verslagenheid uiteraard groot. “Normaal geeft mijn broer altijd een seintje wanneer hij op jacht gaat”, vertelt Jean-Pierre Geelhand de Merxem, zelf schepen in Heuvelland. “Deze keer deed hij dat niet. Wel heb ik ondertussen vernomen dat hij Eric Flamand (fotograaf bij deze krant, red.) gevraagd had om mee te gaan voor een fotoreportage.” Dat wordt bevestigd door Eric zelf. “Ik kreeg dit weekend een telefoontje van Patrick om mee te gaan. Al meerdere keren hadden we onze agenda’s naast elkaar gelegd. Ook nu lukte het niet. Aangezien ik zondagnamiddag op een pensioenfeest aanwezig moest zijn, kon ik hem niet vergezellen.” Vandaag moet een autopsie meer duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak.

Adel

Patrick Geelhand de Merxem was tot 2020 advocaat en stafhouder aan de Ieperse balie. Daarnaast was hij jarenlang oprichter en voorzitter van wildbeheereenheid In Flanders Fields. Patrick was de zoon van Raymond Geelhand de Merxem en Anne-Marie Bruneel de la Warande en woonde op de flanken van de Kemmelberg, waar hij opgroeide samen met zijn broers en zussen. De familie Geelhand de Merxem werd in 1728 tot de adelstand verheven door de Habsburgse keizer Karel VI van het Duitse Heilig Roomse rijk. Vorig jaar kwam de familie nog in het nieuws toen de chalet te koop werd gesteld.

