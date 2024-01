Jacques Merlevede (71), metalvader van Kortrijk, is op zijn verjaardag overleden: “Icoon in de muziekwereld”

Jacques Merlevede uit Kortrijk was een gevestigde waarde voor de metalfans in heel België en verder. Veel van hen kochten in zijn platenzaak Popcenter hun eerste lp’s aan. In 2018 sloten hij en zijn vrouw Bernadette Beernaert na 46 jaar de deuren van de muziekwinkel. Jacques overleed deze nacht op zijn verjaardag. Hij werd 71. Op zijn Facebookpagina stromen de reacties met steun en anekdotes binnen.

Jacques begon zijn allereerste muziekwinkel in 1972 in de Burgemeester Reynaertstraat en verhuisde in 2007 naar de Kleine Sint-Jansstraat 9, naast hamburgerrestaurant Paul’s Boutique. Zes jaar geleden ging hij op pensioen na generaties muzikaal wegwijs te maken in hardrock en metal. Frank Holvoet van de Definitivos: “Je stuurde mijn muzikaal pad en dat van honderden anderen. Scherp, gebeten, altijd een uitgesproken mening, KVK-supporter, rijksonderwijs, vrijzinnigaard, luchtdrummer. Je moet de eerste Montrose kopen en dat deden we blind. Je kinderen zaten in mijn klas. Een absolute topvrouw steevast aan je zijde. The Courtrai Music Boss is gone, but he will not be forgotten. Rock-‘n-roll never forgets!”

Jacques begon zijn allereerste muziekwinkel in 1972 in de Burgemeester Reynaertstraat © Stad Kortrijk

Ook burgemeester Vincent Van Quickenborne neemt afscheid in een Facebookpost. “Ik durf Jacques Merlevede de metalvader van Kortrijk noemen. Generaties Kortrijkzanen en ver daarbuiten hebben hardrock en heavy metal leren kennen én appreciëren door ‘Jackke’. Ook ik. Ik was 16 toen ik voor het eerst binnenstapte in zijn muziekwinkel in de Reynaertstraat. Hij leerde mij wegwijs door alle genres en subgenres. Zo dankbaar. Hij verkocht ook tienduizenden tickets voor alle festivals in binnen- en buitenland. En hij was zo trots met de komst van Alcatraz Music Festival naar Kortrijk. Elk jaar was hij eregast. Tijdens de komende editie van Alcatraz moeten we een speciaal postuum aandenken organiseren. Mijn innige deelneming aan alle familie en vrienden van Jacques.”

“Tijdens de komende editie van Alcatraz moeten we een speciaal postuum aandenken organiseren” – Vincent Van Quickenborne

Ook gewezen vaste klant Jean Chermanne uit Noord-Frankrijk liet een boodschap na: “Jacques Merlevede was een icoon in de wereld van de metal! Hij verkocht Amerikaanse en Japanse imports op vinyl en cd’s, K7 video’s en later dvd’s. Hij zal een grote leegte achterlaten. Er waren heel wat klanten uit Noord-Frankrijk en uit alle hoeken van België. Hij noemde me altijd mijn zoon. RIP.”