Jacques Kinsabil (79), de sympathieke toiletmeneer van het Badengebouw in Zeebrugge, is overleden

Jacques Kinsabil, de sympathieke toiletmeneer van het Badengebouw in Zeebrugge, is zondag op 79-jarige leeftijd overleden. “Ik moet mensen rond mij hebben en sla graag een babbeltje met mijn klanten”, vertelde hij ons vorige zomer nog.

Zeven zomers lang stond Bruggeling Jacques Kinsabil trouw op post, in het Badengebouw, op het strand van Zeebrugge. Hij waakte erover dat de badgasten in propere en comfortabele omstandigheden hun meest dringende noden konden lenigen. Aanvankelijk deed hij dat met zijn zakenpartner en goede vriend Paul Mariën, maar die overleed in 2022.

Vooraleer Jacques Kinsabil toiletmeneer bij de Stad Brugge werd, was hij 19 jaar lang zelfstandig loodgieter. Op zijn 45ste kreeg hij een hartaanval en moest hij vijf overbruggingen operatief laten plaatsen. Door zijn hartproblemen werd hij invalide, hij raakte zijn zelfstandige zaak én zijn echtgenote kwijt.

Zakcentje

Zijn goede vriend Paul vroeg hem, toen hij de pensioengerechtigde leeftijd had, of hij het niet zag zitten om samen het sanitair blok in het Badengebouw te runnen. Jacques Kinsabil had al wat ervaring opgedaan in de publieke wc’s aan het Minnewaterpark. “Een eerste vereiste om bij de Stad Brugge toiletmeneer te worden, is met pensioen zijn, want je wordt niet betaald”, vertrouwde Jacques Kinsabil ons ooit toe.

Want hij verdiende op die manier een zakcentje bovenop zijn pensioen, aan 50 eurocent per plasbeurt. “Rijk word je er niet van. Als het regent, zit ik hier met de vingers te draaien. Zonder inkomsten. Maar dat deert mij niet, ik hou van deze job. Ik ben een volksmens. Ik moet mensen rond mij hebben en sla graag een babbeltje met mijn klanten”, vertelde hij ons vorige zomer.

Felicitaties

Jacques Kinsabil kreeg heel wat brieven met felicitaties die hij van badgasten én van de Brugse burgemeester kreeg. Hij maakt er een erezaak van dat de wc’s in het Badengebouw altijd schoon waren. Sinds de coronacrisis waren zijn klanten veeleisender geworden.

“Sommigen zoeken een foefje om niet te betalen. Ze hebben geen cash op zak, en ze doen moeilijk wanneer ik zeg dat Payconiq ook een optie is. Voor een warme douche reken ik 1 euro aan. Onze douches zijn fel gegeerd bij truckers. Ze kunnen hier zo lang douchen als ze willen, in bepaalde tankstations moeten ze bijbetalen na enkele minuten. Die mannen zijn zeer beleefd en proper. Ze gebruiken zelfs den trekker om de vloer te dweilen”, aldus Jacques, die ook kon sakkeren omdat er geregeld toiletrollen spoorloos verdwenen.

De Brugse stedelijke sportdienst moet voor de komende zomer op zoek naar een nieuwe toiletmeneer of toiletdame.