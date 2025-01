Jacqueline en Rogier uit Rumbeke sterven met amper zes dagen verschil: “Overlijden ma heeft een rol gespeeld”

Jacqueline Vantomme en haar echtgenoot Rogier Maes zijn met amper zes dagen verschil in het woonzorgcentrum De Hovenier overleden. Zij werd 79 jaar en hij 85.

Rogier (°10/05/1939) was zijn hele professionele loopbaan, tot aan zijn pensioen, meubelmaker bij Decruy in Rumbeke, terwijl Jacqueline (°24/11/1945) huisvrouw was. Jacqueline en Rogier waren onafscheidelijk, ook voor zijn muzikale hobby. Hij was immers een gedreven klarinettist en saxofonist bij verschillende muzikale verenigingen en ensembles. Zo speelde hij destijds onder andere in de Roeselaarse Stadsharmonie, het Gildemuziek, de Izegemse Stadsfanfaren, harmonie St.-Cecilia in Harelbeke, het Brugs Dweilorkest, enz… Hij was bovendien ook muzikant bij de plaatselijke harmonie Sint-Cecilia én stichter van Jorum, de jeugdharmonie.

Ze woonden in de Oekensestraat tot Jacqueline in februari 2024 werd opgenomen in het wzc De Hovenier. Rogier volgde in juni. Ze zijn er beiden op enkele dagen na elkaar overleden. “Voor ma hadden we het einde voelen en zien aankomen, maar voor pa was het onverwacht. Het overlijden van ma zal hierin wel een rol gespeeld hebben.”

Er wordt van beiden afscheid genomen in de aula van uitvaartzorg Parmentier op zaterdag 25 januari om 10 uur. Daarna zullen de asurnen een mooi plaatsje krijgen in huiselijke kring. (AD/Uitvaartzorg Parmentier)