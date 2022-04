Jacqueline (90) sterft aan gebroken hart na overlijden man André (94): “Het was liefde met de grote L”

Amper vijf dagen na het overlijden van André Carlier (94) is ook zijn echtgenote Jacqueline Boivin (90) gestorven, wellicht aan een gebroken hart. Het koppel was 52 jaar geleden elkaars tweede liefde, wat in die tijd allesbehalve evident was. “André is altijd als een vader voor mij geweest”, zegt Sonja Dewerchin, dochter van Jacqueline.

De start van het liefdesverhaal van André en Jacqueline ging niet over rozen. De twee leerden elkaar kennen als collega’s, bij houtbedrijf Lefevere. André was lid van het kader, Jacqueline was afdelingshoofd in de fabriek. “Mijn mama was gescheiden toen ik amper 1,5 jaar oud was”, vertelt dochter Sonja Dewerchin. “Pa, zo heb ik hem altijd genoemd, was op dat moment nog getrouwd. Hij had twee kinderen met zijn echtgenote.”

In die tijd was scheiden nog taboe. “Maar hun liefde was blijkbaar te groot. Pa is weggegaan bij zijn gezin om bij mijn mama te kunnen zijn”, vertelt Sonja. “Maar een gemakkelijke keuze is dat niet geweest. Hij heeft daar nooit over gepraat, tot ik er hem nog niet zo lang geleden naar gevraagd heb. Het was een zware stap om te nemen. Ik heb mijn verstand op nul gezet, en mijn hart op 110, was zijn antwoord.”

Het koppel koesterde hun hele leven lang de liefde die niet evident was geweest. “Ze hadden ook wel ups en downs, zoals iedere koppel dat heeft. Maar ruzies of onenigheid werden uitgepraat voor ze gingen slapen, sowieso. Ga nooit slapen zonder elkaar een zoen te geven, was de goeie raad die mijn papa klaar had.”

Wzc De Vlinder

Sinds vier jaar verbleef het koppel samen in wzc De Vlinder in Harelbeke. “Mijn pa deed tot dan nog altijd dagelijks zijn wandeling rond provinciedomein De Gavers”, vertelt Sonja. “Op een van die wandelingen is hij aangereden op het trottoir door een wagen. Hij raakte toen zwaargewond aan zijn voet.” Op dat moment was Jacqueline al een tijdje op de sukkel. “Door het ongeval van mijn pa kon hij niet meer voor haar zorgen, en een verhuis naar een woonzorgcentrum was de enige optie.”

‘Duivenmelkerslong’

Een tijdje terug kreeg André de diagnose ‘duivenmelkerslong’, een volkse benaming voor een ontsteking van de longblaasjes. “Hij was palliatief, dus we wisten dat hij niet lang meer had. Maar zijn overlijden kwam vorige week toch onverwacht. Hij was die morgen nog een Kwaremont gaan drinken met zijn vrienden in de cafetaria. Een kwartier nadat hij terug op de kamer was, was het al voorbij.”

Jacqueline, die leed aan dementie, had meteen daarna opvallend genoeg weer enkele heldere momenten. “Wij zijn het haar gaan vertellen, waarop ze verzuchtte wat ze God toch moest misdaan hebben om nu nog te moeten achterblijven. Ik ben daarna blijven bij haar waken. Ze at niet meer, dronk niet meer, en is amper vijf dagen later ook gestorven.”

Op dinsdag 12 april wordt van André en Jacqueline samen afscheid genomen. Samen hadden ze vier kinderen, twee kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. (JM)