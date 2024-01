Jaar na overlijden van Daan (14) blijven sportclubs hem herdenken

Dag op dag één jaar geleden stapte de 14-jarige Daan T. uit Waregem uit het leven, wellicht nadat hij maandenlang gepest werd. In de sportclubs waar Daan actief was, hebben ze nu meer dan ooit aandacht voor mentaal welzijn. “We letten nog beter op elkaar en vragen al sneller eens of alles wel ok is”, zegt Bruno Derijcke van boksclub Siam Gym in Zwevegem.

Op maandag 9 januari vorig jaar, de eerste schooldag na de kerstvakantie, stapte de 14-jarige Daan T. uit het leven. Naar een concrete aanleiding voor de wanhoopsdaad was het voor de ouders van de jongen niet lang zoeken. Al snel vingen ze verhalen op over hoe hun zoon gepest werd, onder andere met een foto die hij zelf naar een meisje had gestuurd en die vervolgens de hele school rond ging. Samen met hun advocaat Thomas Vandemeulebroucke dienden ze een klacht in bij het gerecht. Dat onderzoek is nog altijd lopende.

In de sportclubs waar Daan actief was, rugbyclub Waereghem en boksclub Siam Gym in Zwevegem, kwam het overlijden van hun kameraad als een donderslag bij heldere hemel. “Aan Daan was helemaal niets te zien. Hij was zeker niet neerslachtig en was eigenlijk altijd vrolijk”, herinnert Bruno Derijcke van Siam Gym zich. “Daarom blijven ik en de andere trainers het zo belangrijk vinden om geregeld aan onze leden te vragen hoe het met hen gaat. Zeker aan de jongere gasten. Met de invloed van de sociale media is het voor jonge mensen nog harder om op te groeien. Constant die druk van die perfecte wereld op sociale media, dat is niet niks. Als ik met hen praat, probeer ik me in hun leefwereld in te leven, om zo een betere connectie te maken”, zegt Bruno.

Luisterend oor

Als sporttrainer heeft hij een unieke positie in het leven van die jongen mensen, beseft Bruno. “Soms zitten ze met iets waar ze op school of in hun thuissituatie moeilijk kunnen over praten. Dan is de positie van een sporttrainer iets unieks. Wij kunnen dan als externe persoon een luisterend oor bieden, zonder oordeel maar met advies. Dat helpt. Ik heb de voorbije maanden zo zeker al twee jonge mensen uit onze club weer op weg kunnen helpen”, zegt Bruno.

Drie keer per week komt de vader van Daan trainen bij Siam Gym. “Het doet hem zichtbaar deugd om hier te zijn en om door andere leden aangesproken te worden. Het bidprentje van Daan hangt hier ook zichtbaar in de zaal en het zal er altijd blijven hangen. Daan zal voor altijd in onze gedachten blijven”, klinkt het.

Ook bij rugbyclub Waereghem is Daan nog allerminst vergeten. “We nodigen de ouders van Daan nog geregeld uit en dan komen ze ook met plezier langs”, zegt voorzitter Tom Caes. “Het doet hen goed om hier nog eens over de vloer te komen. We hebben er als club ook onze lessen uit getrokken. Zo zijn er twee extra mensen aangesteld als vertrouwenspersoon. Zij springen in de bres voor leden van onze club die het moeilijk hebben”, zegt Tom Caes.