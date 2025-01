Izegem rouwt om ‘bakker’ Jürgen Tytgat (56) van Bistro Tearoom Jeanine: “Graag gezien door iedereen”

De geliefde bakker Jürgen Tytgat is overleden. Samen met zijn partner Patrick Lecluse runde hij Bistro Tearoom Jeanine, de zaak die eerst was gestart in de Roeselaarsestraat (voormalige tearoom Capri), maar in november 2023 succesvol de overstap maakte naar de Korenmarkt. Jürgen was de man die met zijn ervaring als (banket)bakker heel wat lekkers op tafel toverde. Door een operatie was hij in het ziekenhuis beland, maar de besmetting met een bacterie bleek hem uiteindelijk fataal.

Jürgen Tytgat was uit Lendelede afkomstig, maar runde in het begin van de Roeselaarsestraat in Izegem zijn bakkerij Jürgen. In augustus 2021 startte hij met zijn man Patrick Lecluse met een kleine bistro-tearoom die ze Jeanine doopten, naar de voornaam van de moeders van beiden. De zaak was een succes, de behuizing in de Roeselaarsestraat vrij klein. In november 2023 konden ze verhuizen naar de plaats waar vroeger de winkel van drukkerij Nonkel gehuisvest was en waar eerder ook al twee horecazaken hun intrek hadden genomen. De verhuizing bleek een schot in de roos, de zaak leek helemaal vertrokken tot Jürgen dus in het ziekenhuis belandde en hij na een bacteriële besmetting uiteindelijk de strijd verloor. De zaak is nu uiteraard tot nader order gesloten. Op sociale media stromen de reacties binnen. “Hij was graag gezien door iedereen”, zoveel is duidelijk.