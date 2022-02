Izegem neemt afscheid van ‘de burgemeester van de Melkmarkt’

Deze morgen werd in de Sint-Tillokerk de gebedsdienst gehouden voor Piet Sintobin (58), die vorige week overleed nadat hij in een werfput terecht was gekomen. Samen met enkele Vlaams Belang-kopstukken namen de Izegemnaars afscheid van de volksfiguur.

Piet Sintobin was een echte volksfiguur, wie door het centrum van Izegem reed, had grote kans hem wandelend op te merken. En het was ook al naar huis wandelen dat hij op een tragische manier om het leven kwam. Tijdens de begrafenis bedankte broer en Vlaamse Parlementslid Stefaan Sintobin de mensen die hem in zijn laatste levensmomenten, dus vlak na het ongeval, hadden bijgestaan.

Een echte familieman

Zus Ann had het in haar woordje dan weer over de vele telefoontjes die hij naar zijn zus en broers pleegde. “Je was een echte familieman en je zorgde ook goed voor ons mama. Dat zullen wij nu overnemen.”

Schoonzus Sandy Welsh had het over de vele bijnamen die Piet koesterde. De ceo van de bolletra omdat hij daar de bar openhield, Pietro De Sintobene voor de dames en ‘de burgemeester van de Melkmarkt’ voor de bewoners van het stadscentrum. Piet woonde al heel zijn leven bij zijn moeder, de laaste 30 jaar op een appartement op de Melkmarkt.

Club Brugge-fan

De lijkkist was gedrapeerd met een Vlaamse vlag, ook de Vlaamse Leeuw weerklonk tijdens de dienst. Net als You’ll Never Walk Alone als ode aan Piet als grote Club Brugge-fan.

Piet was ook militant voor het Vlaams Belang. Een omvangrijke partijdelegatie onder aanvoering van Tom Van Grieken was afgezakt naar Izegem om een laatste groet te betuigen.