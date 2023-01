Ivan Saelens, stichter van Petrouska in Roeselare, op 82-jarige leeftijd overleden

Ivan Saelens is op vrijdag 6 januari in het woonzorgcentrum Rustenhove in Ledegem op 82-jarige leeftijd overleden.

Hij groeide op in Brugge samen met zijn broer Luc en zus Viviane, een ander broertje is jong gestorven. Veertig jaar geleden startte hij met een dag- en nachtrestaurant Petrouska, genoemd naar zijn enige dochter. De zaak op het Stationsplein is nu in handen van zijn dochter en haar man Sam Nuytten.

Anita Beke is zijn levensgezel, Dicky en Michel zijn zijn andere zonen. Hij is de opa van Lauren, zijn oogappel. Als gepassioneerd rallypiloot was hij gebeten door die sport, hij was medeorganisator van de rally T.B.R., zetelde jaren in het dagelijks bestuur van de centrumstraten, waar zijn schoonzoon Sam nu voorzitter van is.

Levensgenieter

“Samen met Anita heeft hij de hele wereld gezien, hield er veel documentatie en foto’s van bij en kon er zeer gedetailleerd over vertellen. Hij was een graag geziene figuur, een levensgenieter, een bourgondiër pur sang”, aldus Sam. Hij woonde in de Armoedestraat in Rumbeke. Half december van 2021 werd hij door een herseninfarct getroffen en verbleef sindsdien in het wzc Rustenhove in Ledegem, waar hij ook overleden is.

De uitvaartdienst in de aula van uitvaartzorg Parmentier had plaats op woensdag 11 januari.

(AD/Uitvaartzorg Parmentier)