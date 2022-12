Irma Maertens (102) overleden

Op dinsdag 20 december overleed Irma Maertens op 102-jarige leeftijd in het WZC Ter Luchte in Ruddervoorde. Ze werd geboren op 25 januari 1920 in Ruddervoorde.

Aangezien er op de boerderij weinig te verdienen was, kreeg haar vader Jan een aanbieding van een familielid om naar de ‘Congo’ te gaan om toezicht te houden op een tabaksplantage. Irma was ongeveer 5 jaar toen het ganse gezin met de boot naar Afrika afreisde. Daar waren geen scholen en Irma kreeg een beetje les van de eigenares voor wie haar vader werkte. Daar heeft ze ook haar eerste communie gedaan. 4 jaar later zijn ze teruggekomen en toen ze in Veldegem Statie aankwamen moesten ze te voet met pak en zak terug naar het ouderlijke huis in Ruddervoorde. “Toen we aan de kerk van Veldegem passeerden wist ik echt niet wat voor een groot gebouw daar stond, dit had ik nooit gezien ginder in de Congo”, vertelde Irma.

Terug in België ging Irma nog enkele jaren naar de Naaischool in Veldegem en toen ze 14 jaar was moest ze gaan dienen bij een dokter in Brugge. Daar moest ze het huishouden doen, eten klaar maken en heeft ze er ook een beetje de Franse taal geleerd. Midden in de tweede wereldoorlog vond ze de ware liefde. Ze trouwde met Pol Huyghe in 1944 en samen namen ze de boerderij in de Syslostraat over van haar schoonouders. Eerst bouwden ze een nieuw huis en daarna werden de oude stallen en de bouwvallige schuur vervangen door nieuwe gebouwen. In 1955 begonnen ze ook de verkoop van veevoeder en kolen die door haar man Pol werden rond gevoerd naar de boeren met paard en kar. In 1980 zijn ze op pensioen gegaan. In hetzelfde jaar hebben ze dan een nieuw huis gebouwd in de Syslostraat waar ze nog bijna 30 jaar samen konden genieten van hun pensioen.

In 2009 is haar man Pol gestorven. Irma is er nog blijven wonen tot in 2015, toen is ze naar het WZC Ter Luchte gekomen. Irma heeft twee kinderen, een dochter Ginette die gehuwd is met Tanghe Edward en een zoon Bertrand die gehuwd is met Kimpe Rita. Dan volgden er 4 kleinkinderen, 10 achterkleinkinderen en 8 achterachterkleinkinderen. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 24 december. (GST)