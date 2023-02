Intiem afscheid van ereburger Marie-Hélène Defever (99) uit Gistel: “De cirkel was rond voor haar”

Op 14 februari werd in intieme kring afscheid genomen van Marie-Hélène Defever. De Gistelse ereburger overleed op 8 februari op 99-jarige leeftijd. Enkele jaren geleden haalde ze de nationale pers na een opmerkelijke schenking om de parkplannen van domein Sophoras mee vorm te geven. Ook in de jaren daarvoor speelde ze een belangrijke rol in het Gistelse maatschappelijk leven.

Het overlijden van Marie-Hélène Defever, ook wel bekend onder de roepnaam juffrouw Defever, maakte indruk op Gistel. De vlaggen aan het administratief centrum hingen halfstok, op het internet en sociale media regende het steunbetuigingen. Het bewijst des te meer hoe graag gezien de dame was. “Marie-Hélène was een vrouw met een sterke wil. Samen met haar broer Egide heeft ze zich ongelooflijk ingezet voor Gistel en de regio”, verwijst nicht Annie Defever (77) naar de mooie carrière van haar tante en nonkel. Terwijl hij als dokter actief was, stroopte zij de mouwen op als assistent.

60 jaar actief

“Broer en zus hebben zich altijd voor de volle 100 procent ingezet voor hun werk. Dag en nacht, zon- en feestdagen was de dokterspraktijk bereikbaar”, gaat Annie door. “Samen hebben ze veel goede dingen gedaan voor de Gistelnaars. Egide was een knappe bol en behaalde op de universiteit steeds grote onderscheidingen. Marie-Hélène stond steeds aan zijn zijde. Net als een moeder bood ze een luisterend oor en stond ze altijd paraat voor de patiënten. Ze was een steun en toeverlaat voor velen. Haar inzet was enorm en aan haar engagement kunnen velen een voorbeeld nemen.” Zo bracht Marie-Hélène destijds zelf pas bevallen mama’s en hun kindjes met de auto van de kraamkliniek naar huis.

“Kijk eens goed naar mij en ik kijk eens goed naar jou” – haar laatste woorden

“Meer dan zestig jaar hebben we dag en nacht gewerkt en geen enkele dag vakantie genomen”, liet Marie-Hélène optekenen in deze krant in 2019. “Egide en ik bleven allebei vrijgezel, want we wilden vooral de mensen bijstaan. Mijn beroep was mijn roeping.” Broer en zus haalden in 2007 nog de pers toen hij op zijn 87ste verjaardag (!) de deuren van zijn kabinet achter zich dichttrok. Zijn zus had toen ook al de gezegende leeftijd van 84 jaar. Ze waren om en bij de zestig jaar actief. Egide overleed enkele jaren later, op 7 april 2012 op 92-jarige leeftijd.

Schenking

Marie-Hélène zou nóg eens de nationale media halen. Hoe? Eind maart 2021 maakte het stadsbestuur de plannen bekend om een nieuw stadspark in te richten in het centrum, in de Ellestraat waar voorheen privédomein Sophoras was. Ter ondersteuning kreeg het van juffrouw Defever een straffe schenking van zowat 516.000 euro. Het stadsbestuur bedankte de dame met het voorstel om haar tot ereburger te benoemen, anderzijds ging het stadspark de naam van Egide dragen. Om alles te officialiseren, keurden de raadsleden zowel de schenking als de eretitel unaniem goed. Sterker nog: ook broer Egide krijgt postuum de titel van ereburger. “Ze begon te wenen toen ze vernam dat zij en haar broer ereburger werden. Ze verdienden het, absoluut”, stipt Annie aan. Voor Marie-Hélène was met de officiële schenking én eretitel de cirkel rond.

Ereburger Marie-Hélène Defever werd 99 jaar. © Peter Maenhoudt

“Marie-Hélène genoot best wel van de aandacht, hoor”, knipoogt nicht Annie. “Of ze de afgelopen tijd nog eens naar het toekomstige park is geweest? Neen, helaas. Ze was moeilijk te been en de slijkerige paadjes daar waren voor haar niet goed begaanbaar. Maar ze beleefde het parkproject op een heel eigen manier. Zo heeft ze heel wat foto’s gezien van het participatiemoment in de zomer van 2021. Ze knipte al die beelden netjes uit om in een album te kleven. Ook de toekomstplannen nam ze onder de loep. Ze had nooit kunnen denken dat haar schenking en de toekomst van de site zo’n impact zouden hebben op de inwoners.”

Afscheid

De voorbije weken ging de gezondheid echter heel snel achteruit. “Maar gelukkig hebben we allemaal nog waardig afscheid kunnen nemen. Kijk eens goed naar mij en ik kijk eens goed naar jou, waren haar laatste woorden”, rondt Annie af. Marie-Hélène verbleef nog maar sinds begin 2021 in woonzorgcentrum Sint-Anna in Eernegem. Tot kort ervoor woonde ze nog altijd in de Stationsstraat 46, waar de dokterspraktijk al die tijd gevestigd was. Van een straffe dame gesproken.