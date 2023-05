Ingetogen uitvaart van Sofie (49) die overleed aan jongdementie: “Topmama en topvrouw”

Ruim 700 aanwezigen namen tijdens een serene en ingetogen plechtigheid in de Sint-Jozefkerk in Harelbeke afscheid van Sofie De Pessemier. Sofie overleed op 49-jarige leeftijd aan jongdementie.

Sofie De Pessemier overleed amper vier jaar, nadat ze de diagnose kreeg dat ze leed aan jongdementie. Sofie was tot aan haar diagnose hoofdapotheker in apotheek De Geyter in Harelbeke. Zaterdag moesten haar echtgenoot Hans Piepers (50) en haar kinderen Ibe (22), Kas (20) en Ferre (18) definitief afscheid nemen van hun sterke, zorgzame en lieve vrouw en mama.

“Sofie bleef altijd positief en had veel kwaliteiten: ze was hartelijk en sociaal en had zin voor humor. Zij verdient daarvoor onze bewondering en zal zo verder leven in onze harten en haar licht laten schijnen”, zei de priester in zijn homilie. Ook Sofies zus getuigde: “We trokken er samen op uit en groeiden naar elkaar toe. We zaten zelfs twee jaar samen op kot. Ik was de doener, jij observeerde mij. Je zal bij velen bekend blijven al het stille, mooie, lieve, sympathieke en sociaal meisje. Zo zal ik jou ook blijven herinneren.”

Topmama en topvrouw

“Moeke was zeer positief, maar niemand had verwacht dat het zo snel zou gaan”, zei Sofies dochter Ibe. “Moeke kon echt genieten van de kleine dingen. Dan zag je alle zorgen verdwijnen in haar ogen, en was ze voor heel even weer gewoon onze mama. Ik leerde moeke kennen als persoon, als vriendin, in plaats van enkel als mijn mama. Je was een topmamma en een topvrouw. Ik koester onze gesprekjes in de apotheek. Veel mensen zien jouw glimlach in mijn glimlach. Ik ben trots om deze glimlach te dragen.”

Veel warme herinneringen

“Soufke, we gaan je glimlach, je positiviteit, je humor, je … alles missen. Een veel te kort leven met een hobbelig einde maar met ongelooflijk veel warme herinneringen. Je leeft verder in Ibe, Kas en Ferre en bent altijd bij mij”, zei haar man Hans Piepers.