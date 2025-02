In memoriam oud-KW-journalist Willy Depraetere (66) overleden: “Een leven van engagement en rechtvaardigheid”

Willy Depraetere is op 66-jarige leeftijd overleden. Hij was een gewaardeerd journalist die 35 jaar de pen vasthield, onder meer voor Het Nieuwsblad en De Krant van West-Vlaanderen. In 2016 moest hij om gezondheidsredenen stoppen.

Met diepe erkentelijkheid nemen we afscheid van Willy Depraetere, een man met een groot sociaal hart, een scherpe pen en een onwrikbaar rechtvaardigheidsgevoel. Van jongs af aan zette hij zich in voor de gemeenschap, eerst als Chiroleider in Anzegem en later als geëngageerde stem tegen sociaal onrecht. Zijn studies in de politieke en sociale wetenschappen waren geen toevallige keuze, maar een fundament voor zijn kritische analyses en doordachte maatschappijkritiek.

Oog voor de essentie

Naast zijn journalistiek werk met kleur en diepgang, legde Willy als persfotograaf grote en kleine gebeurtenissen vast met een kenmerkende blik voor wat écht telde. Maar zijn carrière kende een onverwachte wending.

Gezondheidsproblemen maakten dat hij zijn werk als journalist moest stopzetten, wat een zware klap was. Willy vond uiteindelijk een nieuwe weg in 2015, een nieuw doel als vrijwilliger bij Karibu en OCMW Anzegem.

Vrijwillig engagement

Daar vond hij een gemeenschap van gelijkgestemden die zich inzetten voor een warmere samenleving. Dat engagement gaf hem nieuwe energie en betekenis. Hij hielp vluchtelingen met taallessen en administratieve ondersteuning. Kinderen begeleidde hij bij hun huiswerk, hielp hen de juiste school vinden en de weg naar de speelpleinwerking.

“Ook door mensen te helpen, krijg je veel terug”, was zijn stelling. Zijn rechtvaardigheidsgevoel en oprechte betrokkenheid maakten hem een baken van hoop voor velen en gaf hen een gevoel van thuis zijn in een vreemd land.

Natuur

Willy vond ook rust in de natuur, maar zijn grootste voldoening haalde hij uit het helpen van anderen. Zijn werk werd gewaardeerd, niet alleen door de mensen die hij hielp, maar ook door de gemeenschap die hem omringde, al stootte hij ook op onverschilligheid.

Onze gedachten gaan uit naar zijn geliefde Moniek De Bel, hun kinderen en zijn pasgeboren kleinzoon. De uitvaart vindt plaats in intieme kring.