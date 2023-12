IN KAART Slechts 11 gemeenten hebben er nog geen: straks een sterrenweide in elk dorp?

Al 47 West-Vlaamse gemeenten hebben een sterrenweide en 12 andere gemeenten overwegen dergelijke herdenkingsplaats voor stilgeboren kinderen aan te leggen. Dat blijkt uit een rondvraag van deze krant aan de vooravond van Wereldlichtjesdag. “Wij willen in elke gemeente een rouwplaats voor sterrenouders”, klinkt het bij Anneleen Franssen, oprichtster van vzw Boven De Wolken.

Op zondag 10 december is het Wereldlichtjesdag, een dag ter nagedachtenis van alle overleden kinderen. Op die dag herdenken we ook stilgeboren kindjes, dat zijn baby’s die nog voor de geboorte zijn gestorven en dus nooit het levenslicht hebben gezien.

Geen ruimte

Ouders die hun kindje tijdens de zwangerschap verliezen, gaan dan ook een bijzonder complexe rouwperiode tegemoet. De duurtijd van de zwangerschap is in Vlaanderen een belangrijke maatstaf die bepaalt in welke mate een sterrenkindje officieel bestaat in een wettelijk kader.

Of een stilgeboren kindje mag begraven op een gewoon kerkhof is ook een kwestie van hoe lang de zwangerschap heeft kunnen standhouden. Deze regelgeving is in elke gemeente anders, waardoor sommige sterren-ouders zelfs geen symbolische plaats hebben waar ze naartoe kunnen gaan om te rouwen. Een sterrenweide of andere vorm van troostplek moet hier een oplossing voor bieden.

“Ouders van sterrenkindjes voelen zich vaak miskend in hun verlies”

“Vaak is er onder de 140 dagen zwangerschap geen laatste rustplaats voorzien voor deze kindjes. Een zeer pijnlijke zaak voor ouders, die het ook al moeten doen zonder de wettelijke erkenning van hun sterrenkindje en zich des te meer miskend voelen in hun verdriet”, meent Anneleen Franssen, initiatiefnemer van Boven De Wolken, de Oostendse vzw die fotoreportages maakt van sterrenkindjes. “Een sterrenweide, koestertuin of troostplek geeft sterrenouders een fysieke ruimte waar ze in alle rust hun overleden kindje kunnen herdenken.”

Koesterplek

In onze provincie gaat het relatief goed met de inrichting van dergelijke koesterplekken. In 47 West-Vlaamse gemeenten is er minstens één sterrenweide aanwezig op de centrale begraafplaats. Dat zijn er vier meer dan vorig jaar. In veel gevallen zorgen de lokale besturen er echter voor dat er meteen in elke deelgemeente een soortgelijke troostplek ingericht wordt.

De invulling verschilt heel sterk: soms gaat het over een effectieve weide waar (de assen van) sterrenkindjes kunnen begraven worden, soms is het een kleine koesterplek waar ruimte is om een persoonlijk naamkaartje of ander herdenkingsobject op te hangen… (lees verder onder de kaart)

Vooral in kleinere gemeenten wordt vaak voor de laatste optie gekozen,bijvoorbeeld in Knokke-Heist. “Uit heel wat gesprekken met sterrenouders hebben we geleerd dat zij er meestal voor kiezen om de assen van hun stilgeboren kindjes mee te nemen naar huis. Daarom hebben wij een Vlinderperk gerealiseerd: een plek waar ouders zelf een vlinder mogen uitkiezen en een bijpassend naamplaatje kunnen laten plaatsen”, legt stafmedewerker Emily Billiau uit. Een troostboom, gedichten en verschillende monumentjes zijn populaire elementen om in zo’n herdenkingsplaats te verwerken.

Brochure

Boven De Wolken creëerde samen met uitvaartspecialist DELA en andere experts een brochure vol tips en suggesties waarmee lokale besturen aan de slag kunnen wanneer ze hun eigen sterrenweide ontwerpen. “Onze wens is dat er in élke gemeente een rouwplek komt waar alle ouders terechtkunnen, ongeacht de duur van de zwangerschap, ongeacht of hun kindje al dan niet heeft geleefd”, aldus Anneleen Franssen.

In 11 West-Vlaamse gemeenten is er momenteel nog geen sterrenweide aanwezig, maar zijn er wel - al dan niet concrete - plannen om er in de nabije toekomst eentje in te richten. Enkel in Jabbeke, Mesen, Spiere-Helkijn, Vleteren, Waregem en Zuienkerke staat dit thema nog niet meteen op de agenda.