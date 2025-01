“Ik zal Bernards liefde altijd bij me dragen”: paralympisch kampioene Michèle George verliest echtgenoot

Michèle George, de meest gelauwerde Belgische paralympische atleet aller tijden, rouwt om het verlies van haar echtgenoot, Bernard Vangheluwe. Bernard, een gerespecteerde paardenarts en toegewijd familieman, overleed aan een slepende ziekte.

“Bernard was niet alleen een toegewijde echtgenoot en vader, maar ook een uitzonderlijke paardenarts wiens zachte hart en onwankelbare toewijding talloze levens heeft geraakt. Van vroege ochtenden in de stallen tot late oproepen, hij bracht zorg, compassie en expertise naar elk paard en elke eigenaar die hem hun vertrouwen schonk,” schrijft Michèle op Instagram.

Een grote steunpilaar

Bernard was een rots in de branding voor Michèle tijdens haar carrière, maar ook een trotse en liefdevolle vader. Hij was een man die, ondanks de uitdagingen van zijn ziekte, bleef inspireren. “Hij was ongelooflijk trots om mij te zien slagen, en om onze kinderen, Camille en Pierre-Paul, te zien afstuderen – een droom die hij altijd koesterde. Zijn trots en geluk in hun prestaties waren onmetelijk, en dat zal ik voor altijd blijven koesteren,” aldus Michèle.

Zijn steun aan Michèle in zowel haar privéleven als haar sportieve carrière was onmisbaar. Als paralympisch kampioene met zeven gouden medailles benadrukte ze meermaals hoeveel zijn liefde en aanmoediging betekenden in haar weg naar succes.

Michèle sluit haar eerbetoon af: “Ik zal Bernards liefde en herinnering voor altijd bij me dragen. Zijn doorzettingsvermogen, compassie en immense liefde zullen een inspiratie blijven. Larpintje, je zal gemist worden. Dikke kus, mijne schat.” (RB)