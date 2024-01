Ignace Bosteels (75) uit Kortrijk is overleden:“Hij heeft de Voedselbank West-Vlaanderen groot gemaakt”

In AZ Groeninge in Kortrijk is Ignace Bosteels op 75-jarige leeftijd overleden. Zijn heengaan is een groot verlies voor de Voedselbank West-Vlaanderen, gevestigd in Kuurne en waarvan hij al zo’n twintig jaar de leiding had. Zelfs toen hij al ziek was, bleef hij dagelijks actief tot het begin dit jaar niet meer kon. Hij is op 24 januari overleden. Na een carrière in de banksector zag hij de Voedselbank als zijn levenswerk.

Ignace Bosteels, geboren in Aalst, kwam zo’n veertig jaar geleden met zijn echtgenote Christiane Vermeire, afkomstig van Sint-Niklaas, in Kortrijk wonen en werken. Eerst werkte hij bij Ippa aan het Schouwburgplein, daarna werd hij directeur van het Kortrijks filiaal van de Franse bank Société Générale. Toen de diensten in Brussel werden gecentraliseerd, verhuisde hij mee.

Lions Club Kortrijk

Hij werd actief bij Lions Club Kortrijk waarvan hij past president was (1994-95 en 2007-07). Het is via zijn engagement voor de Lions dat Ignace Bosteels bij de Voedselbank terechtkwam. “Toen mijn vader bij de bank vervroegd met pensioen kon gaan, voelde hij zich te jong en hij wilde actief blijven”, zegt dochter Julie. “Zo is de Voedselbank zijn tweede carrière geworden, maar het was wel vrijwilligerswerk.”

De Voedselbank West-Vlaanderen is in 1989 in Kortrijk door de Lions Club opgestart. Het depot bevindt zich nu in de Weidenstraat in Kuurne. Ignace Bosteels was er afgevaardigd bestuurder, wat betekent dat hij er de leiding had. Omdat dit méér dan een dagtaak werd, is Claudette Haverbeke nu mede-afgevaardigd bestuurder. “Het overlijden van Ignace is een enorm verlies. Hij heeft de Voedselbank groot gemaakt.” Hij is ook oud-voorzitter van de Belgische Federatie van Voedselbanken.

De Voedselbank West-Vlaanderen zamelt levensmiddelen in en verdeelt die via tientallen erkende organisaties aan mensen in moeilijke levensomstandigheden. Het gaat momenteel om meer dan 10 miljoen euro aan goederen die geschonken worden aan meer dan 17.000 minderbedeelden. Een van de erkende organisaties in Kortrijk is De Vaart die nu in de Deelfabriek in de vroegere rijkswachtkazerne is ondergebracht. Daar is trouwens Ignace Bosteels’ echtgenote Christiane als vrijwilligster actief.

Wereldkampioen zeilen

Ignace Bosteels was sinds zijn jeugdjaren een verwoed zeiler. Hij is in 1967 zelfs wereldkampioen geweest in de 420-klasse. “Mijn vader was een man van de zee”, zegt dochter Julie. “Hij is blijven zeilen, zowat over heel de wereld.”

Hij woonde vroeger in de Kasteeldreef in Marke en sinds enkele maanden aan de Diksmuidekaai in Kortrijk. Hij is vader van drie dochters: Axelle, Julie en Stephanie. Hij had vier kleinkinderen.

Ignace Bosteels is op 24 januari overleden. De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 3 februari om 11 uur in de Kortrijkse Onze-Lieve-Vrouwekerk.