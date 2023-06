Ieperse Schaakkring verliest clubicoon en gewezen Belgisch kampioen snelschaken Francis Cottegnie (74)

Thuis in Ieper is Francis Cottegnie (74) overleden. Hij verloor de oneerlijke strijd tegen een slepende ziekte. In 1970 werd hij Belgisch kampioen snelschaken in de vierde klasse en behaalde diverse provinciale titels. In de jaren tachtig nam hij deel aan een aantal internationale tornooien.

Francis was de echtgenoot van Marie-Jeanne Lacante en vader van drie kinderen Ann, Els en Vicky. “Francis was een van onze clubiconen, een theoretisch sterke schaker met meer dan 50 jaar lidmaatschap op de teller (lid sedert 1969, red)”, klinkt het bij de Koninklijke Ieperse Schaakkring. “Hij was vooreerst een heel sterke speler. Francis speelde voor ons interclubs en ook een tijdlang voor Izegem.”

Hij begon te schaken op zijn zeventiende en werd onmiddellijk kampioen in derde klasse, werd kampioen in tweede en meerdere keren in eerste klasse. Zijn grootste passie was correspondentieschaak. Hij startte in 1972 met postkaarten, later met e-mail en nadien online. Hij schaakte met mensen uit quasi alle landen van de wereld

Eigen openingsvariant

“Hij was een internationaal meester in correspondentieschaak en was enkele keren Belgisch kampioen in die discipline en had daarin ook een eigen openingsvariant gecreëerd. In recentere tijden nam Francis taken op in ons bestuur. We vonden zo onder meer ons nieuwe interclublokaal in Huize Zonnelied, hij werd lesgever in onze schaakacademie gedurende enkele jaren. Francis gaf ook een tijdlang schaakles in de Sint-Jozefsschool langs de Meenseweg in Ieper. Dat gebeurde binnen het bestaande lessenpakket. Hij hielp de schaaknamiddagen voor senioren in de Kersecorf in Ieper organiseren.”

In het technisch instituut Immaculata in Ieper was er schaakles op vrijdagavond en buiten de schooluren. Ook leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van de vrije basisschool Elverdinge kregen van Francis schaakles.

Trofee cultuurverdienste

In 2007 kreeg hij van de cultuurraad Ieper de Trofee voor Cultuurverdienste van de Cultuurraad Ieper. “De laatste jaren was hij heel trots dat kleinzoon Jorit de schaaktraditie voortzette”, klinkt bij de schaakkring. “Tot heel recent speelde Francis mee in de competitie en interclub, met nog altijd mooie overwinningen, maar moest door zijn ziekte uiteindelijk forfait geven. Francis was een streng persoon, eerder gesloten van natuur, maar eenmaal je zijn vertrouwen had gewonnen, kon je veel aan hem vragen en was hij tot veel bereid.”

Francis was destijds ook lid van schaakclub De Torrewachters in Roeselare. Met een viertal van Izscha Izegem behaalde hij in het briefschaken de titel in eerste nationale afdeling.

Francis was destijds directeur voor de toenmalige ASLK. In Wervik hield hij er lang geleden het filiaal op de Steenakker open en behoorde tot de stichters van de schaakclub in de Tabaksstad.

De uitvaart vond plaats in intieme kring. (EDB)